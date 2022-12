Restructuration du Campus Saint-Jean : des employés s’inquiètent de son avenir

Les inquiétudes ont été exacerbées lundi 17 octobre, lorsque les adjoints au doyen Denis Fontaine et Patriciane Nankoua ont été renvoyés et leurs postes abolis. Radio-Canada a confirmé les renvois auprès de leurs proches et a obtenu copie du courriel qu’a envoyé le doyen Jason Carey à la communauté universitaire pour faire part de l’abolition des postes.

Radio-Canada a aussi parlé à une dizaine d’employés du Campus Saint-Jean, anciens et actuels, qui ont tous demandé l’anonymat par peur de perdre leur emploi ou de ne pas pouvoir en trouver un nouveau.

Tous affirment que cette nouvelle a causé une onde de choc , accentuant les inquiétudes déjà vives sur la restructuration qu’a entreprise l’Université de l’Alberta en 2020, suite aux fortes compressions budgétaires du gouvernement conservateur uni.

Ça a tellement été difficile depuis la restructuration de l’université depuis 2020, et même avant le Campus Saint-Jean a traversé des périodes difficiles. Il y a un manque de reconnaissance historique de la francophonie , affirme un employé.

On se bat contre une culture politique qui n’a jamais été généreuse avec les francophones et en ce moment on se bat avec le néolibéralisme qui frappe les universités. C’est ça, les ennemis, ce n’est pas un individu , continue-t-il.

« Comment résister à ça? Est-ce que le doyen a un appétit pour résister à ça? » — Une citation de Un employé du Campus Saint-Jean

Incertains de la réponse, plusieurs employés de l’administration craignent pour la sécurité de leur emploi. Ils se demandent, qui est le prochain [qui sera renvoyé]? , illustre l’un d’eux.

Les assurances du doyen dans son courriel du 17 octobre qu’aucun autre poste ne serait aboli immédiatement n’ont pas complètement rassuré ses troupes. Dans ce courriel, Jason Carey affirmait également que la première phase de la restructuration était terminée et qu’un poste de directeur général du campus était en cours de développement.

Le doyen défend sa restructuration

Le doyen n’était pas disponible pour une entrevue, mais il nous a transmis la déclaration suivante :

Les décisions que nous prenons sont toujours prises dans le but de répondre à la raison d’être du campus, de servir la francophonie locale et mondiale par son enseignement et sa recherche, ainsi que d’assurer la pérennité du campus. Des décisions affectant le personnel sont toujours difficiles à prendre , écrit Jason Carey.

Néanmoins, une réorganisation de l’administration et des opérations du campus était nécessaire afin de pouvoir continuer à préparer le Campus à affronter les défis de l'avenir tout en fournissant à nos étudiants, à notre personnel et à nos chercheurs un environnement d'étude et de travail exceptionnel , poursuit le doyen.

Le doyen n’a pas voulu détailler les phases de la restructuration qu’il a entreprise.

Le nouveau doyen Jason Carey est officiellement entré en fonction au début du mois de juillet 2022. Photo : John Ulan/Ulan Photography / John Ulan

Quel avenir pour le seul campus franco-albertain?

Plusieurs employés s’inquiètent des conséquences de la restructuration sur le maintien du caractère entièrement francophone du CSJ et de sa viabilité à long terme.

J’espère que le Campus Saint-Jean ne va pas perdre son identité francophone et ne sera pas absorbé par l’Université [de l’Alberta] , souhaite un employé. Il donne en exemple comme source d'inquiétude le transfert graduel de certains rôles administratifs, comme la comptabilité et une partie des ressources humaines, au campus Nord depuis 2021.

Plusieurs employés ont aussi dénoncé l'annonce récente de l'embauche d'un nouvel employé dans l'administration qui ne parle pas couramment français.

Un employé de longue date ne comprend pas la vision du nouveau doyen pour le rôle du CSJ au sein de la communauté franco-albertaine.

Il raconte que lors de la réunion de la rentrée, à la fin du mois d'août, le doyen a indiqué que le Campus Saint-Jean n’était pas nécessairement au service de la communauté franco-albertaine, mais qu’il visait plutôt l’excellence, une affirmation qui a fortement inquiété cet employé.

Je comprends que le Campus Saint-Jean ne peut pas juste être une petite institution qui se limite à Edmonton ou à la francophonie albertaine, mais ça reste quand même notre fonds de commerce principal , rappelle-t-il.

« Si la communauté n’est pas si importante que ça [dans notre mandat], comment va-t-on justifier notre existence? » — Une citation de Un employé de longue date du Campus Saint-Jean

Plusieurs employés ont affirmé craindre de perdre certaines enveloppes de financement si le CSJ s’éloigne trop de sa mission.

La majorité des employés interrogés reconnaissent le besoin pour une telle réorganisation, mais ils souhaitent que le doyen présente un plan de restructuration avec des objectifs mesurables.

Un champion de la francophonie recherché

Comme d’autres, un troisième employé a des inquiétudes sur la capacité de Jason Carey de les défendre, car il n’était pas très impliqué dans les luttes franco-albertaines avant de devenir doyen.

Il tient absolument à éviter un autre drame comme à l’Université Laurentienne, en Ontario, où des dizaines de programmes universitaires en français ont été supprimés et une centaine de postes ont été abolis, dans le cadre de sa restructuration.

« On sait à quel point un établissement postsecondaire en francophonie canadienne, ce n’est pas juste un établissement postsecondaire. C’est un pilier culturel. Si tu ne comprends pas ça et que tu mets la hache dedans, c’est toute la communauté qui est affaiblie. » — Une citation de Un employé du Campus Saint-Jean

Il admet que la communauté a des attentes très élevées. Selon lui, elle cherche un sauveur plus qu’un doyen, mais il se dit prêt à lui donner la chance d’apprendre.

Des étudiants et membres du personnel du Campus Saint-Jean ont témoigné de leur attachement à la langue française lors d'un événement, en mars 2022. Photo : Radio-Canada / François Joly

Malgré leurs inquiétudes, plusieurs employés ont souligné la bouffée d’air frais qu’apporte le nouveau doyen après des années difficiles dans un climat qu’ils considéraient comme toxique et du stress psychologique sous les précédentes administrations.

Quelques employés nous ont également affirmé qu’en raison du climat des dernières années, ils ne se sentent pas à l’aise de partager publiquement leur opinion au sein de l’université. On peut devenir une cible si on s’exprime trop , déplore un employé.

Un autre affirme que le doyen devra travailler fort pour établir un climat de confiance dans ce contexte.

L’ACFA veut être consultée

Le président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), Pierre Asselin, dit avoir partagé certaines inquiétudes avec le doyen à propos de la restructuration, notamment sur la visibilité du Campus Saint-Jean.

Il affirme s’entendre avec Jason Carey sur certains problèmes auxquels ils doivent travailler, comme le recrutement dans les écoles francophones, mais être en désaccord sur la question du financement du Campus Saint-Jean et du recours judiciaire qu’a entrepris l’ACFA à ce sujet.

L'Association canadienne-française de l'Alberta, présidée par Pierre Asselin, poursuit l'Université de l'Alberta et le gouvernement provincial pour le sous-financement chronique du Campus Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Isaiah Rust

Je pense que le doyen est intéressé à faire grandir le nombre d'élèves au campus. Il l'a dit clairement, mais il doit travailler dans la logique de la présidence de l'université, qui est un modèle d'austérité, avec de grandes coupures et aucun nouvel argent qui va rentrer , explique Pierre Asselin.

« On n’est pas prêts à accepter cette logique-là, car nous croyons qu'il y a des obligations de donner du financement [additionnel] au Campus Saint-Jean. » — Une citation de Pierre Asselin, président de l’Association canadienne-française de l’Alberta