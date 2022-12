Vous avez aimé la couture en 2022!

Meeka Alivaktuk, une résidente de Pangnirtung, au Nunavut, a récemment lancé une initiative visant à fabriquer des amautiit, des manteaux traditionnels inuit faits pour transporter des enfants, avant de les envoyer à des familles qui fuient la guerre en Ukraine. Photo : Photo fournie par Meeka Alivaktuk

Des couturières inuit fabriquent des amautiit pour des familles ukrainiennes

En février, une douzaine de couturières de Pangnirtung, au Nunavut, ont entrepris de fabriquer des amautiit, des manteaux traditionnels inuit qui permettent à des mères de transporter leur bébé. Ces manteaux, en version d’été, ont été confectionnés pour les familles ukrainiennes obligées de parcourir de grandes distances à pied, pour fuir leur pays en guerre.

Je les voyais porter leurs bébés dans leurs bras. D’autres enfants voulaient aussi être portés par leurs parents, mais leurs mains étaient [...] déjà pleines , raconte Meeka Aliovaktuk, une aînée de la communauté à l’origine du projet.

Le groupe s’est donné pour objectif de confectionner une cinquantaine d’amautiit. [Ce projet] apporte beaucoup aux femmes d’ici qui peuvent ainsi transmettre une partie de leur héritage et de leur culture avec un autre pays , explique l’infirmière en santé mentale Joan Lebel, qui a offert son appui au projet.

Le Centre pour les arts et la créativité de Banff propose un programme de couture pour les artisans autochtones. Photo : CBC / David Mercer

Les créateurs de mode autochtones tutoient la haute couture

En Alberta, au Centre pour les arts et la créativité de Banff, un programme de haute couture a suscité beaucoup d’enthousiasme au mois de mars. Durant trois semaines, les élèves ont appris des techniques de couture traditionnelles et de technologie moderne.

Ce qu’on fait ici, c’est révolutionnaire, car nous mélangeons des techniques très traditionnelles utilisées par nos arrière-grands-mères et grands-mères avec de la technologie , explique D’Arcy Moses, un créateur de mode originaire de la Première Nation Pehdzeh Ki, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Selon les enseignants du programme, la demande pour des vêtements et des accessoires autochtones est en hausse. Dans une maison de couture parisienne comme Lesage, des gantelets dénés entièrement perlés se vendraient facilement 10 000 $US, dit D’Arcy Moses.

Hannah Beaulieu,15 ans, montre fièrement un parka qu'elle a confectionné lors d'un atelier de fabrication en août 2022 dans la communauté de Behchoko, aux Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Avery Zingel

Un atelier de fabrication de parkas à Behchoko permet la transmission du savoir traditionnel

En août, une dizaine d’apprenties couturières se sont attaquées à l’art du parka traditionnel, à Behchoko, aux Territoires du Nord-Ouest.

Menés par Mercedes Rabesca, à la tête du groupe Come Sew With Aunty, ces ateliers sont annoncés sur les médias sociaux. Aux yeux de Mercedes, ils permettent de transmettre le savoir traditionnel.

J’essaie d’offrir des formations traditionnelles dénées aux membres de la communauté , explique-t-elle. De cette façon, tout le monde a la possibilité de faire de la couture.

Cette activité rassemble les gens, permet de transmettre le savoir traditionnel et peut même créer des possibilités d’emploi , ajoute Mercedes Rabesca.

Winifred Nungak espère transmettre l'amour de la couture à ses élèves. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

À Kuujjuaq, des apprenties couturières perpétuent la fabrication traditionnelle de parkas

Au Nunavik, ce sont les jeunes qui reprennent la tradition du parka traditionnel inuit, ou atigik, en inuktitut, orné de fourrure et de broderie.

À Kuujjuaq, en novembre, la couturière professionnelle Winifred Nungak a supervisé des ateliers de couture auxquels a participé un groupe d’adolescentes. Diplômée en design de mode, elle insiste sur l’attention au détail.

Les participantes doivent d’abord choisir un design et les couleurs qu’elles préfèrent. Ensuite, on passe en revue toutes les règles de la couture. [...] C’est important de prendre son temps ici, ce n'est pas une course , explique Winifred Nungak.

Ces ateliers sont offerts dans la communauté depuis 2014. Plus d’une centaine de jeunes femmes ont ainsi appris à fabriquer des parkas grâce aux enseignements de Winifred Nungak.