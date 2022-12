Début du chantier de réhabilitation de la villa Frédérick-James

L’entreprise Construction béton 4 Saisons (CB4S), basée à Saint-Arsène, mais qui possède une division à Gaspé, a décroché le contrat avec une proposition de 13,3 millions de dollars.

Une seconde firme, Maçonnerie Rainville et Frères de Chambly, avait déposé une offre chiffrée à 16,3 millions de dollars.

Les travaux visent à effectuer une restauration et une mise aux normes de la résidence construite en 1887 par le peintre américain Frederick James. C'est un projet qui est très intéressant pour notre entreprise de par son ampleur, mais aussi sa visibilité , commente le président de CB4S , David Dubé.

La restauration reste tout de même la partie la plus délicate des travaux. Il y a des matériaux qui n’existent plus vraiment. Ce ne sont pas des produits manufacturés, il faut les produire spécialement pour répondre à l’aspect du bâtiment.

Le ministère prévoit une livraison dans 52 semaines, ce qui est tout à fait possible, malgré les contraintes hivernales, selon David Dubé. C’est un échéancier réaliste et réalisable dans la mesure où on réussit à avoir tout ce dont on a besoin pour l’exécution des travaux, des équipements spéciaux, dans les temps.

Le chantier devait débuter en octobre. Or, trois mois se sont écoulés entre l'octroi du contrat et la fin de l'appel d'offres. David Dubé explique que ce sont surtout des formalités administratives qui ont retardé la signature du contrat. C’est un bâtiment patrimonial. Sur le plan des assurances, ce n'est pas conventionnel donc ils [les fonctionnaires] doivent adapter le contrat, faire des demandes, des changements, des modifications.

Le début des travaux en période hivernale ne sera pas nécessairement un obstacle. Certains travaux pourront être effectués à l’intérieur, assure l’entrepreneur.

C'est le même entrepreneur qui a déplacé la villa au printemps dernier (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

L’entreprise CB4S avait aussi été choisie pour exécuter la première phase des travaux qui consistait au déplacement de la villa sur une distance de 19 mètres afin de l'éloigner de la falaise du cap Canon. Ces travaux ont eu lieu au printemps dernier. Donc, souligne M. Dubé, c'est une continuité pour nous, ça nous permet de faire un projet du début jusqu'à la fin, de participer d'un bout à l'autre à ce projet.

Québec avait accordé, en février dernier, un prêt de 20,8 millions de dollars au Musée de la Civilisation pour cette première phase des travaux d'aménagement.