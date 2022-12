Jonathan Osorio reste au Toronto FC

Ce contrat est assorti d'une option de prolongation d'un an pour 2026.

Le Toronto FC a déboursé un montant d'allocation ciblé non spécifié pour convaincre l'Ontarien de demeurer avec le club. Lors de son bilan de fin de saison, ce dernier avait évoqué son désir d'évoluer en Europe si la possibilité devait se présenter cet hiver.

Il y a dix ans, mon rêve était de jouer pour ce club. Aujourd'hui, mon rêve est de faire l'histoire avec Toronto FC et de le ramener au niveau où il doit être , a déclaré le joueur par voie de communiqué.

Ce club et cette ville signifient tout pour moi. Je suis excité de pouvoir continuer à disputer les plus grands matchs au BMO Field devant nos partisans et me battre pour connaître du succès et gagner des trophées tous les ans , a-t-il ajouté.

Jonathan Osorio (21) faisait partie de l'équipe canadienne qui a pris part à la Coupe du monde de soccer au Qatar. Photo : Getty Images / Hector Vivas

Osorio est le joueur qui a disputé le plus de matchs avec le Toronto FC dans l'histoire du club. Il a enfilé le maillot des Reds pour 318 matchs à ce jour. Aucun autre joueur n'a franchi la barre de 300 matchs.

Le natif de Brampton est aussi le troisième meilleur buteur de l'histoire du club avec 58 buts, derrière Sebastian Giovinco (83) et Jozy Altidore (79).

En 10 saisons à Toronto, il a soulevé neuf trophées incluant la Coupe MLS, le championnat de la saison régulière de la MLS et le championnat canadien qu'il a tous gagnés avec le TFC en 2017.

Tout le monde sait ce que Jonathan a fait pour ce club. Il s'est établi comme un leader sur et en dehors du terrain. Son éthique de travail et sa dévotion envers le club sont importantes pour nous aider à aller de l'avant , a dit l'entraîneur-chef et directeur technique du club, Bob Bradley.

Le chantier de l'entre-saison du Toronto FC n'est pas terminé. Le club doit encore embaucher deux gardiens de but après avoir annoncé qu'il ne renouvèlerait pas les contrats de Quentin Westberg et Alex Bono. Il doit aussi rénover sa défense et ajouter de la profondeur à sa formation.

Le club a encore une place de joueur désigné. Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi occupent les deux autres.