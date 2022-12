Un prix de sécurité routière pour des élèves et des policiers de la MRC des Sources

Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC des Sources et 200 élèves des écoles primaires de Saint-Camille et de Saint-Georges-de-Windsor ont été récompensés par le Réseau Intersection, qui souligne les meilleures pratiques de police communautaire dans la province. La collaboration des policiers et des élèves a mené au projet La sécurité aux abords des écoles, c'est l'affaire de tous, qui a reçu le Prix en sécurité routière.