Des employés de l’usine Fortress s’estiment abandonnés par le ministre Fitzgibbon

Après avoir consacré 29 ans de sa vie au service de l’usine Fortress de Thurso, Sébastien Raby a du mal à croire qu'il se retrouvera sans emploi. Pour cause : il y a 10 jours, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, a décidé de clore le chapitre de la production de la pâte de cellulose à l’usine.

Amère déception. On y a cru jusqu’à cette annonce-là. Ça blesse. J’ai dédié ma vie à mon travail. J’étais vraiment convaincu que quelqu’un le reprendrait. Il y avait tellement de potentiel. Ça a été un coup très dur. J’avais espoir depuis le jour un. Là, c’est vraiment terminé , regrette Sébastien Raby.

Sébastien Raby, employé de Fortress. Photo : Radio-Canada

M. Raby a rejoint l’entreprise en 1993, il n'avait alors que 18 ans. Quand les choses ont commencé à mal tourner au sein de l'usine, il a créé un groupe Facebook appelé Fermeture temporaire Fortress Thurso info économique .

Il y a eu de la communication dans un premier temps de façon hebdomadaire, puis mensuelle, puis à un moment donné, la communication est tombée à zéro. [...] C’était le but de mon groupe parce qu’il y avait un besoin criant d’information , explique-t-il.

Le groupe réunit plus de 400 membres, qui espèrent, pour la majorité, retrouver leur emploi, ajoute M. Raby.

On approche la cinquantaine, mais on était prêt à finir ça. Et là on éteint la lumière , surenchérit-il.

Plus rien à faire

L’usine Fortress de Thurso a cessé ses activités le 7 octobre 2019, en raison de la situation du marché à l’époque.

En attendant de retrouver un repreneur, Québec a injecté des millions de dollars pour entretenir les installations de la papetière. Cette dernière sert actuellement de lieu de traitement des eaux usées de Thurso, pendant qu’une dizaine de personnes y sont encore employées.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada au début du mois de décembre, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie a affirmé que son équipe et lui ont essayé très fort depuis deux ans de trouver un repreneur pour redémarrer la production de pâte à Thurso. Il a malheureusement dû se rendre à l’évidence : ce n'est pas possible, dit-il.

Mais selon M. Raby, M. Fitzgibbon a tout simplement jeté l’éponge.

On a toujours l'impression qu'il [Pierre Fitzgibbon] ne travaillait pas pour nous [...]. Quand il dit qu'il n'y a pas d'avenir dans la pâte de cellulose, je m’excuse, mais forcément je crois que M. Fitzgibbon avait baissé les bras depuis longtemps , lance-t-il.

Ces propos font écho auprès du syndicat UNIFOR, qui représente les employés de l’usine.

On est déçus, mais pas nécessairement surpris[...]. Les projets qui sont sur la table nécessiteraient beaucoup moins d’employés. C’est clair que tout le monde ne pourrait pas récupérer leur emploi , ajoute Daniel Cloutier, directeur québécois du syndicat UNIFOR.

Daniel Cloutier, directeur québécois du syndicat UNIFOR. Photo : Radio-Canada

Virage vers la bioénergie

Le ministre Pierre Fitzgibbon met plutôt de l’avant des projets tournés vers la bioénergie et qui permettraient à l’usine Fortress de survivre.

M. Cloutier, cependant, accuse les différents paliers de gouvernement de ne plus voir le potentiel que l’industrie forestière peut représenter, même dans un contexte de changement climatique .

On comprend qu’on peut remplacer efficacement le ciment et l’acier dans différentes constructions et que c’est une bonne façon de capter du carbone, mais il faut qu’on trouve un juste équilibre , pense-t-il.

Toutefois, il essaye de voir son verre à moitié plein.

Entre tout perdre et maintenir une activité économique substantielle à Thurso qui pourrait être porteuse d’avenir, parce que si on entre dans le créneau énergétique qui sait où ça va nous conduire, ça pourrait être intéressant , affirme-t-il

Mais pour l’instant, le syndicat promet qu’il va continuer à faire pression pour qu’on trouve ce point d’équilibre qui est si vital pour plusieurs régions du Québec .

Avec les informations de Nelly Alberola