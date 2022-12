Cartes-cadeaux : quand des fraudeurs volent Noël

Il y a trois semaines, Nichelle Laus pensait acheter une carte-cadeau PlayStation d’une valeur de 100 $ à la pharmacie près de chez elle. Il s'agit d'un cadeau qui ferait plaisir et rapide d’accès.

Pourtant, arrivée à la caisse, c’est la surprise. La même chose s'est produite avec une carte-cadeau d'un autre détaillant.

J’ai pris une carte Winners. La caissière l'a touchée, vérifiée et soudain elle a dit "oh, celle-ci est fausse". Je n’ai pas compris ce qu’il se passait. Je ne connaissais pas ces fraudes aux cartes-cadeaux avant qu’elle ne m’en parle , raconte-t-elle.

Très active sur les réseaux sociaux, elle a fait de nombreuses vidéos pour alerter sa communauté et les internautes sur les risques d’acheter une fausse carte-cadeau.

Ancienne policière, Nichelle Laus estime que ses anciens collègues se soucient davantage de ce type de fraude depuis que des médias en ont parlé. Photo : Radio-Canada

J’ai eu des centaines de commentaires de gens qui ont partagé aussi leurs histoires. Des gens qui ne comprenaient pas pourquoi leur carte ne marchait pas. C’est tellement répandu que ça me rend folle de savoir que les fraudeurs s’en sortent si facilement avec ça , insiste-t-elle.

Le stratagème est très simple, comme l’explique Ritesh Kotak , analyste en cybersécurité.

[Les fraudeurs] collent un code-barres d'une autre carte-cadeau sur une carte prête à acheter qu’ils remettent en place. Et quand vous pensez charger votre carte, vous chargez en vérité leur carte.

Il reconnaît que la technique ne nécessite pas de connaissances particulièrement complexes et que les protections sont quasi inexistantes pour ce type de fraude.

Si on compare la sécurité avec celle d’une carte de crédit, une carte-cadeau vous avez juste à la scanner, il n’y a pas de code, pas de numéro associé avec un nom. Les fraudeurs le savent et utilisent ces failles , souligne-t-il.

Ritesh Kotak ajoute que les magasins dans lesquels les cartes-cadeaux sont volées puis replacées doivent être choisis scrupuleusement. Cela est seulement possible dans les magasins qui ont des partenariats avec les marques des cartes et des accès à leur système. Les caissiers peuvent ainsi facilement recharger une carte différente de celle présentée sans forcément s’en rendre compte.

D'autres personnes comme Kevin Wilson à Surrey en Colombie-Britannique critiquent la possibilité d’utiliser les cartes sans contrôle d’un caissier.

Il a eu la triste surprise de constater que deux cartes-cadeaux de chez Walmart se sont révélées vides. Près de 700 $ ont ainsi été dérobés. Selon les relevés de transaction, une carte avait été utilisée à Richmond en Colombie-Britannique et l'autre à Mississauga en Ontario.

Il a fait l'expérience par lui-même de la facilité avec laquelle les cartes peuvent être utilisées à mauvais escient.

Avec ma femme, on a fait le test presque par hasard. On a été à la caisse parce qu’on croyait qu’il fallait charger la carte avec l’aide d’un caissier. Il y avait une longue file d’attente. Donc, en attendant j’ai pris une photo de la carte avec le code-barres. On a été à la caisse et on a chargé cinq dollars dans la carte. On est retourné dans le magasin. On a acheté un gâteau pour 4,25 $. Je suis allé aux caisses automatiques et avec la photo de la carte que j’avais faite avant de l’activer et j’ai scanné la photo sur mon téléphone. Et bip… ça a été approuvé , raconte-t-il.

Il explique avoir été d’autant plus étonné lorsque le reçu affichait également le solde restant sur la carte. Pour lui, c’est la porte ouverte à la fraude.

Ils n’ont qu’à prendre une photo d'une carte, faire un petit achat et comme ça savoir l’argent qu’ils ont à disposition. [Les magasins] pourraient déjà annuler la possibilité d’utiliser les cartes-cadeaux à la caisse automatique , propose-t-il.

Il regrette aussi que le code NIP des cartes soit directement accessible en grattant une surface à cet effet au dos des cartes.

Depuis sa triste surprise le 6 décembre dernier, Kevin Wilson dit ne toujours pas avoir été remboursé par Walmart.

De son côté, l'entreprise américaine dit être au courant de la situation et qu'elle enquête sur ce dossier. Elle ajoute que dans les cas de fraude, elle rembourse systématiquement les clients lésés.

Elle rappelle à ces derniers de toujours vérifier les emballages des cartes et de ne jamais partager sa carte ou des informations de la carte avec des personnes inconnues.

Ritesh Kotak reconnait que même sans grande connaissance technique, il est assez facile de détourner des cartes-cadeaux, Photo : Radio-Canada

Ritesh Kotak propose quant à lui quelques conseils simples pour éviter les cartes frauduleuses.

Vérifiez que tous les numéros correspondent, vérifiez votre reçu. Si vous avez payé avec votre carte de crédit, contactez votre banque, il peut y avoir des moyens de récupérer votre argent , indique-t-il.

