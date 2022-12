L’aide de Québec « sera un petit coussin », dit une responsable d’un comptoir alimentaire

La hausse du nombre de demandes mensuelles représente une augmentation de près de 20 % en seulement un an, et c'est principalement pour cette raison que les banques alimentaires ont fait appel à Québec.

On a été clair avec le gouvernement, que par la suite, va falloir évaluer d’autres scénarios parce que je ne pense pas que l’inflation va s’arrêter subitement en début d’année , souligne-t-il.

Ces hausses se font largement sentir auprès des banques alimentaires du Québec. En temps normal, on pouvait répondre à la demande avec ça, mais là, ça nous prenait une aide supplémentaire du gouvernement , explique Martin Munger.

C’est même un portrait qui pourrait être encore pire, selon lui.

« En 2019, on avait 500 000 personnes par mois. Maintenant on est rendu à 671 000. Et ça, c’était en mars [2022]… On pense que c’est encore plus élevé que ça maintenant. »