Les Blue Jays font l’acquisition d’un lanceur avec Chris Bassitt

Les Blue Jays de Toronto ont ajouté à leur rotation de lanceurs, lundi, en se mettant d'accord sur les termes d'un contrat de trois ans et 63 millions de dollars avec le lanceur droitier Chris Bassitt.

La nouvelle a été rapportée par plusieurs médias. L'entente ne sera confirmée qu'après la réussite de tests physiques.

Bassitt, 34 ans, œuvrait avec les Mets de New York l'an dernier et avec les A's d'Oakland avant cela. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 3,29 depuis 2018, ce qui lui vaut une place parmi les meilleurs lanceurs du baseball majeur à ce chapitre.

Le droitier de 1,96 m s'ajoute à une rotation constituée d'Alek Manoah, Kevin Gausman et José Berríos à Toronto alors qu'Hyun-Jin Ryu est blessé et Ross Stripling est devenu joueur autonome.

Les Blue Jays, qui ont échangé le voltigeur Teoscar Hernandez plus tôt cet hiver, ont conclu une entente d'un an avec le voltigeur de centre Kevin Kiermaier la semaine dernière, mais ils pourraient être actifs à nouveau, sur le marché des joueurs autonomes ou le marché des échanges, ces prochaines semaines.