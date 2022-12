Les Bécancourois devront payer 6,29 % plus de taxes en 2023

Cet exercice financier a été réalisé dans un contexte budgétaire où l’inflation a eu un grand impact sur l’augmentation des frais fixes et des opérations , explique la mairesse.

L’année prochaine, il coûtera 2 391,95 $ en compte de taxes pour une maison d’une valeur moyenne de 202 994 $, soit une augmentation de 141,50 $ en comparaison avec l’année qui se termine.

« Le Conseil municipal est très sensible au fardeau fiscal et à la capacité de payer des citoyens. Néanmoins, nous devons orienter nos décisions sur la bonification du milieu de vie, la modernisation de votre ville et la priorisation des actions dédiées aux familles. »