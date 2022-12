Budget 2023 : l’impôt municipal augmente de 9,4 % à Roberval

Ainsi, le compte de taxes moyen passera de 2303 $ à 2519 $, confirment les documents présentés par la Ville.

La hausse de 216 $ provient exclusivement de la portion des taxes foncières, passant en moyenne de 1740 $ à 1956 $, car le rôle d'évaluation a fait passer la valeur de la maison unifamiliale moyenne de 172 274 $ à 193 643 $.

Qu’est-ce qui explique cette hausse-là? Pendant la pandémie, tout le monde a vécu cette bulle immobilière où le coût des maisons a explosé, ce qui vient augmenter le compte de taxes des citoyens , précise le maire Serge Bergeron.

Les élus ont opté pour un gel des taxes pour le secteur non résidentiel, le résidentiel, les terres agricoles et forestières. Le taux demeure à 1,01 $ le 100 $ d’évaluation.

Pour ce qui est des services d'aqueduc (210 $), d'égouts (125$ ) et d'ordures (228 $), ils n'ont pas changé.

Coût des taxes de la résidence unifamiliale moyenne Coût des taxes de la résidence unifamiliale moyenne 2022 2023 Variation % Foncières 1740$ 1956$ 216$ 12,4% Aqueduc 210$ 210$ - - Égouts 125$ 125$ - - Ordures 228$ 228$ - - Total 2303$ 2519$ 216$ 9,4%

Budget en hausse

La Ville de Roberval obtiendra ainsi un total de 11 230 085 $ en revenus de taxes foncières en 2023 comparativement à 9 822 385 $ pour 2022. Le budget total s'élève à 21 993 362 $, une hausse de 5,4 % comparativement à l'année dernière où le budget était de 20,5 millions de dollars. N‘eût été cette augmentation du rôle d’évaluation foncière, le maire Serge Bergeron affirme qu’il n'aurait eu d'autre choix que d’augmenter le taux de taxes des résidents dans l’actuel contexte inflationniste.

Afin d’inciter les promoteurs à développer et ainsi contrer la pénurie de logements, la Ville a décidé de baisser le taux de taxes de 0,05 $ le 100 $ d’évaluation pour les immeubles de six logements et plus, passant de 1,08 $ à 1,03 $.

Des dépenses importantes

Quelques dépenses importantes survenues en cours d’année viennent ponctuer ce budget. La décontamination du terrain près du parc Gagnon a coûté environ trois fois plus cher que ce qui était prévu, soit 1,7 million de dollars.

Le terrain du parc Gagnon a été décontaminé. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On a été victime d’anciens vestiges de compagnies qui étaient là avant, qui ont laissé enfoui dans le sol un réservoir dans lequel il y avait encore peut-être de l’essence et ça s’est étendu un peu comme une toile l’araignée. Et malheureusement, pas de programme accessible au ministère de l’Environnement, au moment où on a fait décontaminer. On a vraiment fait des recherches pour recevoir de l’aide, mais c’est peine perdue pour l’instant , a poursuivi Serge Bergeron.

L’incendie de la bibliothèque municipale occasionnera aussi des coûts élevés au cours des prochains mois, une fois que les appels d’offres seront terminés.

Là, ce que nous avons fait, c’est faire les travaux d’urgence pour la mettre en hiver. On ne voulait pas que ça s'abîme plus. Dès le début de l’année, on part en appel d’offres et on saura combien ça va nous coûter , a expliqué la maire. Une somme de 2,5 millions de dollars est actuellement prévue dans le programme triennal d’immobilisations (PTI).

Le PTI prévoit d’ailleurs certains projets autres: réfection d’une partie de la rue Scott, réfection de la mairie, prolongement des développements domiciliaires des rues Marcel-Leblanc et Olivier-Guimond et la reconstruction de la bibliothèque.

En contrepartie, certains projets dont la réalisation avait été prévue pour 2022 ont été reportés à 2023 ou 2024. C’est le cas pour des travaux de réfection à l’aéroport, le renouvellement de la signalisation et de l’affichage dans la ville ou la réfection de certains équipements de voirie.

L’administration municipale a fourni un effort considérable pour rationaliser ses dépenses et livrer un budget responsable. Nous avons limité les dépenses tout en évitant de couper dans les services publics, soutenu le maire Serge Bergeron. Il a précisé attendre aussi l’aval du gouvernement pour enclencher certains projets comme la piscine semi-olympique. Si on n'a pas l’aide financière du gouvernement, on ne peut tout simplement pas les réaliser , a-t-il admis.