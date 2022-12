42 ans à donner des pédicures aux vaches

Albert Cousineau est un nom bien connu par les producteurs de lait du Témiscamingue, en Ontario et au Québec. Pendant quatre décennies, le pareur d’onglons franco-ontarien s'est promené d’une ferme à l’autre afin d’aider à stabiliser la posture des bovins.

L'annonce de sa retraite a suscité une dose d’amour inconditionnel sur Twitter.

Albert n’est pas seulement un expert, c’était le best , dit Lee Laframboise que nous avons rencontré sur sa ferme laitière à Earlton.

« Ça fait mal un peu de voir le monde que tu as travaillé toute ta vie avec qui se retire. » — Une citation de Lee Laframboise, producteur laitier

Albert Cousineau a connu notre interlocuteur alors qu'il avait la couche aux fesses , car Lee a vu le jour en 1979, un an avant les débuts d'Albert dans le métier.

Albert Cousineau est entré dans la vie du producteur laitier de New Liskeard Lee Laframboise alors qu'il n'avait qu'un an. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La taille de sabot n’est pas le métier le plus connu du grand public, mais très important, précise le producteur laitier.

Son métier est très essentiel. C’est ce qui donne une grosse partie de la santé des vaches, si les vaches n’ont pas de bons sabots, elles ne vont pas produire beaucoup de lait. Albert venait trois fois par an, pour être sûr que la santé des sabots soit "tip top".

Quand l'ergonomie ne rimait pas avec le métier de pareur d'onglons

À ses débuts, le métier d'Albert n’était pas le même. M. Cousineau mettait le sabot de la vache sur un tabouret, et taillait le sabot avec un marteau et un ciseau à bois.

Je me faisais ruer régulièrement , lance-t-il. Des producteurs [laitiers] me disaient que je pouvais donner 200 coups de marteau par sabot.

L'arrivée des cages hydrauliques a grandement facilité le travail d'Albert Cousineau, permettant notamment de travailler en duo. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Physiquement, je voyais la fin de ma carrière arriver quand j’ai frappé autour de 20 ans de taillage , ajoute celui qui est l’un des 50 pareurs d’onglons en Ontario.

À écouter : Albert Cousineau en entrevue à l'émission À échelle humaine

L’arrivée de la cage hydraulique lui a sauvé bien des maux de dos, et a accéléré son rythme de travail, lui permettant de passer de 3 vaches à l’heure à près de 25.

Quand je taille, je suis debout, je ne suis pas penché. L’hydraulique, ça a tout changé. Avant, je restais à la même ferme 2-3 jours et maintenant on fait toutes les vaches dans une journée.

Ému par les hommages

Sur Twitter, plus de 2000 personnes ont attribué la mention j’aime sous l’annonce de la retraite d’Albert Cousineau.

Sa dernière journée a eu lieu le 6 décembre au même endroit qu’il a décroché son premier contrat en 1980 en Abitibi. Il a reçu le chèque de paye du petit-fils de celui qui lui a donné son premier contrat.

Albert Cousineau et la dernière vache dont il a taillé les sabots. Photo : Twitter / @CousineauAlbert

Albert a vécu ses plus beaux moments en carrière dans sa tournée d’adieu lorsqu'il a commencé à dire que c’était peut-être la dernière fois qu’il visitait une ferme en particulier.

Dans les derniers 8 mois, il a entendu les bonnes chances des producteurs laitiers. Les câlins se multipliaient aussi de la part des épouses et des conjointes.

« Ça m’a beaucoup touché. Des fois, on pense qu’on n’est pas apprécié, mais là j’ai vu que les gens aimaient peut-être ça quand que je venais. » — Une citation de Albert Cousineau, pareur d'onglons

Âgé de 69 ans, il s’était promis qu’il arrêterait à 70 [ans] ou la mort . À moins de deux mois d’être septuagénaire, il est maintenant serein alors que l'heure de la retraite a sonné.

Les pareurs d'onglons utilisent aujourd'hui un outil avec un disque abrasif pour arrondir les sabots des vaches. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est seulement dans les derniers 6-7 mois que j’ai pu admettre à ma tête que c’est la fin. Je me sens comme si je pourrais continuer [...], mais c’est le temps de passer la business à mon fils. Lui aussi il veut être [responsable] d’une petite entreprise.

Pareur d’onglons de père en fils

Ce n’est que par pur hasard que Joël Cousineau a suivi les traces du paternel après avoir entamé sa carrière en construction. Il a dû mettre une croix sur ce métier après avoir développé la colite ulcéreuse, des problèmes de ventre.

Albert Cousineau a transmis la passion pour son métier à son fils Joël. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Son père venait d’ajouter la cage hydraulique et cherchait quelqu'un pour travailler avec lui. Joël aura travaillé 15 ans au côté de son père avant qu’il lui cède l’entreprise.

C’est dur parce que je n’aurai pas mon support comme que j’ai. En ce moment il est tout le temps-là, j’ai tout le temps mon père pour me supporter, pour me diriger, pour me donner la guidance quand j'ai besoin.

Joël aura la chance de bâtir [s]a confiance encore plus.

Par contre, si jamais Joël a besoin de conseil, le paternel ne sera pas bien loin, comme il lui a confié quelques tâches comme l'organisation de son agenda et l’achat d’équipement.

La partie favorite du métier de Joël est son interaction avec les bovins, tandis qu'Albert préférait les discussions avec les producteurs laitiers. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Même après avoir cédé l’entreprise à sa progéniture, Albert pourra peut-être aller avec Joël dans les étables du Québec et de l'Ontario.