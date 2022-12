Joshua Roy et Tyson Hinds sélectionnés par Équipe Canada pour le Mondial 

L’attaquant Joshua Roy et le défenseur Tyson Hinds auront l’occasion de participer aux efforts d’Équipe Canada qui défendra son titre de champion lors du Mondial. Les deux joueurs ont été sélectionnés au sein de l’équipe.

Joshua Roy en sera à sa deuxième participation consécutive au Championnat du monde de hockey junior. Quant à Tyson Hinds, c’est la première fois qu’il perce la formation.

Le camp de sélection se déroulait à Moncton du 9 au 12 décembre en vue du Championnat qui se déroulera à Moncton et Halifax du 26 décembre au 5 janvier.

Tyson Hinds a par ailleurs été repêché par les Ducks d'Anaheim. Photo : Photo : Vincent Lévesque-Brousseau

Les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont pu affronter la crème de la ligue universitaire atlantique lors de deux matchs préparatoires, dimanche et lundi. Lors du premier, Joshua Roy a marqué un but et fait une passe. Il avait déjà bon espoir d’avoir fait ses preuves pour faire partie de l’équipe.

Je pense que j’ai bien fait ça. Je n’ai pas eu l’occasion de jouer en avantage ou en désavantage. Mais à 5 contre 5, j’ai fait ce que j’avais à faire , a-t-il confié.

Les succès de Joshua Roy se sont poursuivis lundi alors qu’il a compté un but en avantage numérique lors du deuxième match.

Des 32 joueurs invités, 10 ont remporté l’or à Edmonton lors du tournoi de 2022, en août dernier. Les Canadiens avaient gagné en prolongation alors qu’ils affrontaient les Finlandais.