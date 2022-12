Le public invité à documenter les renards gris de Thunder Bay

Selon les données préliminaires de la nouvelle étude citoyenne, cette espèce se répend de plus en plus dans la région du nord-ouest ontarien.

Nous avons reçu plus de signalements dans la dernière décennie , explique le biologiste et chercheur bénévole, Ted Armstrong.

Pourtant, il devrait s’agir d’une espèce extrêmement rare pour la région, selon M. Armstrong. La présence d'un renard gris a été signalé pour la première fois au début des années 1980.

« À ce qu’on sache, c’est probablement l’une des populations les plus importantes au Canada. » — Une citation de Ted Armstrong, biologiste et chercheur bénévole

Au Canada, ils se trouvent seulement au Manitoba et en Ontario, notamment en bordure des lacs Érié et Supérieur et près de la frontière américaine dans les secteurs de Windsor, Niagara et des Mille Îles.

Le renard gris est une espèce menacée en Ontario depuis 2008, principalement en raison de la chasse, de mortalités sur les routes et de maladies animales comme la rage et la maladie de Carré.

Jusqu’à présent, plus d’une centaine de personnes ont signalé la présence d’un renard gris aux chercheurs.

M. Armstrong explique qu’ils ont autant été vu par des ornithologues amateurs près d’une mangeoire d’oiseau que par des chasseurs.

Des renards loin de leur tanière

Selon les chercheurs, la présence de renards gris peut s’expliquer par la migration de la population dans l'État du Minnesota vers le Nord-Ouest de l’Ontario.

Ce ne sont pas des animaux boréaux , précise le chercheur. Les hivers plus doux sont probablement un facteur important.

Le coprésident du projet et biologiste Rob Foster estime que le manque de nourriture a forcé les renards américains à changer d’habitat.

Les renards gris sont davantage omnivores. Ils peuvent notamment manger des graines de tournesol et des grains de maïs. Photo : Jeff Robinson (iNaturalist)

Pour ces raisons, les chercheurs tentent d’obtenir plus d’information sur la population locale, notamment où ils se trouvent, qu’est-ce qui les attire et leurs sources alimentaires. Ils espèrent déterminer si les renards se sont bel et bien établis à Thunder Bay pour y rester.

Il y a définitivement de la reproduction qui se fait en ce moment dans la région de Thunder Bay , dit M. Foster.

Selon les données partagées aux chercheurs jusqu’ici, les renards gris semblent se multiplier.

Des conseils pour observer

Contrairement à d’autres espèces de renards, les renards gris ont tendance à être plus omnivores. Cependant, il est difficile de faire la différence avec d’autres espèces si l’on ne connaît pas leur comportement.

Si vous n’êtes pas familier avec les renards gris, c’est très facile de les confondre avec les renards roux , explique M. Armstrong.

Il souligne que leur fourrure peut contenir des traces de plusieurs couleurs, dont le rouge, le blanc, le noir et le gris.

Ils sont plus petits que les renards roux , poursuit-il. Leur museau est plus petit, leurs oreilles et leurs jambes sont plus courtes et leur queue est plus longue.

D’après Rob Foster, la meilleure façon pour le public de les observer est en surveillant les mangeoires d'oiseaux sur votre terrain et vos caméras de sécurité ou en installant des caméras de chasse dans la forêt.

Même si ce que vous signalez n’est pas un renard gris, ça nous aide tout de même , dit-il.

Ceux et celles qui souhaitent contribuer à l’étude peuvent signaler la présence d’un renard gris sur le site web iNaturalist  (Nouvelle fenêtre) ou en envoyant des photos et des détails au thunderbaygrayfox@gmail.com.

Avec les informations de CBC