Un autre patient transporté d’urgence dans une autopatrouille, faute d’ambulance

Lors de la journée du 10 décembre, une seule ambulance était disponible pour couvrir tout le territoire d’Abitibi-Ouest. La deuxième ambulance n’était pas en service.

Alors que l’ambulance en service se trouvait dans le secteur de Duparquet, un appel de priorité 0 est logé au 9-1-1. Le niveau de priorité 0 représente un risque immédiat de mortalité. La seule ambulance disponible pour recevoir l’appel étant à Rouyn-Noranda, les policiers ont donc pris la décision de transporter le patient à bord de leur autopatrouille.

L’information, d’abord rendue publique par l’ancien paramédic Hal Newman sur sa page Facebook, a ensuite été confirmée par le Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec (CSN).

Ce n’est pas la première fois qu’un patient doit être transporté dans un véhicule de police, faute d’ambulance, dans la région. Le 24 août dernier, un homme de Témiscaming victime d’un arrêt cardiorespiratoire avait dû être transporté d’urgence dans une autopatrouille jusqu’au centre multiservice de Témiscaming-Kipawa, où son décès a été constaté. La seule ambulance dans le secteur se trouvait à Ville-Marie, à 88 kilomètres de là.

« On a l’impression que ça arrive peut-être plus souvent ces temps-ci parce qu’il y a une augmentation des heures de fermeture d’ambulance, ce qui fait que les ressources policières vont prendre des initiatives. » — Une citation de Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec (CSN)

Pas d'autre choix, mais pas l'idéal

M. Lafleur estime que les policiers n’ont malheureusement pas d’autres choix dans ce type de situation, mais que c’est loin d’être la solution idéale.

L’arrière d’une banquette d’autopatrouille, ce n'est pas une cabine d’ambulance où il y a des ambulanciers qui sont formés pour réagir à toutes les incertitudes qui peuvent se produire. C’est certain que le cas idéal, c'est une ambulance , souligne-t-il.

Selon lui, il s’agit de conséquences directes des nombreuses ruptures de services ambulanciers qui ont explosé ces dernières années en Abitibi-Témiscamingue en raison d’un manque de main-d’oeuvre.

Tant et aussi longtemps que le ministère et que le CISSS-AT ne prendront pas la décision d’améliorer de façon importante les conditions de travail - et quand je dis ça, je parle en particulier des horaires de faction - c’est sûr et certain que ce sont des situations qui risquent de se reproduire , affirme-t-il.