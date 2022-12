La présence d’une espèce menacée ne freine pas la coupe forestière dans les Chic-Chocs

Le porte-parole du comité, Louis Fradette, indique avoir constaté en novembre des coupes forestières sur les versants du mont Jimmy-Russell, dans la réserve faunique de Matane, à une altitude allant de 600 mètres à 920 mètres.

La grive de Bicknell niche dans les hauteurs du mont Jimmy-Russell. Photo : Gracieuseté de Louis Fradette

Or, les équipes du comité avaient répertorié la présence de grive de Bicknell sur le mont Jimmy-Russel, lors d'un inventaire effectué durant l'été dernier dans la réserve faunique de Matane.

On avait répertorié deux occurrences de grive de Bicknell sur le mont Jimmy-Russel. D’après ce qu’on voit sur les cartes, les parterres de coupes ont été faits dans un milieu à fort potentiel de la grive de Bicknell , détaille Louis Fradette.

« On vient de détruire un habitat assez grand de la grive de Bicknell. C’est très dommage. » — Une citation de Louis Fradette, porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs

La tordeuse des bourgeons de l’épinette

Selon Louis Fradette, ces coupes ont pu être effectuées en raison d'un plan spécial d'aménagement forestier permettant d'aller récolter des zones touchées par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. L’industrie forestière se dépêche pour aller sortir le bois avant qu’il n’ait plus de valeur, parce que ce bois se meurt. L’industrie voit ça comme de la récupération de fibre , explique-t-il.

Le ministère des Ressources naturelles et de la Forêt confirme. La récolte de bois effectuée au mont Jimmy-Russell au cours des derniers mois a été planifiée dans le cadre du plan d’aménagement spécial (PAS) de récupération des bois affectés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) pour la saison 2021-2022 , écrit par courriel une porte-parole.

Le Ministère indique par ailleurs que ce plan d'aménagement spécial a fait l'objet d'une consultation en février 2021, et qu'aucune préoccupation n'a été soulevée pour des coupes sur le mont Jimmy-Russell.

Les coupes auraient été autorisées dans le cadre d'un plan spécial d'aménagement forestier en lien avec la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Photo : Gracieuseté de Louis Fradette

Le comité de protection des monts Chic-Chocs voit l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette d’un autre œil, en raison de la régénération de ces forêts touchées par la tordeuse. Ce n’est pas la première fois dans toute l’histoire que ces arbres subissent des phénomènes comme ça. Ces arbres qui tombent servent de jardinière aux nouvelles pousses. Ces arbres morts permettent de recréer une autre forêt , explique-t-il.

Selon Louis Fradette, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a autorisé de telles coupes en raison d’une régénération de la forêt jugée trop faible sur les versants du mont Jimmy-Russell.

Des coupes réglementaires, selon le ministère

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts insiste sur le fait que les coupes forestières effectuées dans ce secteur respectent les mesures de protection de la grive de Bicknell à l'égard des activités d'aménagement forestier, détaillées dans un rapport datant de 2016.

« Certaines activités de récolte sont permises et doivent entre autres respecter un taux de perturbation maximal de 33 % dans la zone de protection et aucune activité d’aménagement forestier n’est permise pendant la période de reproduction, soit du 30 mai au 15 août », écrit le ministère.

« Les activités de récolte au mont Jimmy-Russell respectent les modalités de protection provinciales prévues pour la grive de Bicknell. » — Une citation de Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Or, on peut aussi lire sur la fiche de l'espèce du gouvernement du Québec que « la menace la plus importante pour cette espèce est sans contredit la perte et les modifications de ses habitats ».

Une réglementation trop permissive

Louis Fradette déplore que la réglementation protégeant une telle espèce menacée manque de mordant face aux intérêts de l'industrie forestière. Si le gouvernement veut vraiment protéger la biodiversité, ça prend des règlements, des lois beaucoup plus sévères. L’industrie suit à la lettre le règlement, mais le règlement leur permet de faire ces coupes.

« Il y a un manque de sérieux au niveau de la protection des espèces menacées. » — Une citation de Louis Fradette, porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs

Louis Fradette rappelle que le mont Jimmy-Russell jouxte l'aire de répartition du caribou de la Gaspésie. Selon lui, ces coupes forestières effectuées sur ses versants favorisent les prédateurs du caribou.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs n'a pas répondu à nos questions au moment de publier ces lignes.