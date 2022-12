L’Équipe Canada dévoilée en vue du Championnat mondial junior

C’est sans surprise qu’on y retrouve Shane Wright, Dylan Guenther et Brandt Clarke qui ont tous été prêtés par leur club de la LNH respectif.

Les espoirs pour le repêchage de 2023 Connor Bedard et Adam Fantilli ont également été retenus par l'entraîneur-chef Dennis Williams.

Il n'a jamais assez de temps pour ces tournois-là. L’évaluation plus détaillée a commencé il y a quatre ou cinq semaines. Ç'a été extrêmement difficile à la fin de prendre des décisions , avoue Stéphane Julien, entraîneur-adjoint de l’équipe canadienne.

L'équipe canadienne pour le Championnat mondial junior a été dévoilée lundi au Centre Avenir à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Felix Arseneault

Neuf joueurs de la LHJMQ avaient été invités au camp de sélection. Ils ne sont finalement que quatre à avoir été choisis, soit Nathan Gaucher des Remparts de Québec, Zach Dean des Olympiques de Gatineau, Tyson Hinds et Joshua Roy, tous deux du Phoenix de Sherbrooke.

C’est incroyable! C’est un feeling que je ne peux pas décrire, c’est un des plus beaux jours de ma vie. On recul de deux ans et jamais je m’étais dit que j’allais faire Équipe Canada junior , affirme le défenseur Tyson Hinds.

Les choix ont été faits après une deuxième victoire en deux jours de l’équipe canadienne face à une équipe étoile du Sport universitaire de l’Atlantique.

Le camp canadien se déplace à St. Stephen au Nouveau-Brunswick du 14 au 18 décembre avant deux parties préparatoires le 19 et 21 décembre au Centre Avenir de Moncton.

Une belle plateforme pour les universitaires

Même s’ils n’ont pas pu aller chercher une victoire, les joueurs de l’équipe étoile universitaire ont profité au maximum de leur expérience face à l’équipe canadienne. Plusieurs d’entre eux ont utilisé l’occasion pour se faire valoir auprès de recruteurs d'équipes professionnelles.

Kevin Korchinski d'Équipe Canada junior et Jason Willms de l'équipe étoile USports devant le filet de Benjamin Gaudreau au Centre Avenir, lundi. Photo : The Canadian Press / Ron Ward

C’est une belle plateforme. On a tous rêvé de jouer pour Équipe Canada quand on était jeune. Le rêve n’est plus accessible, mais de pouvoir jouer un match comme ça de pouvoir se comparer avec ces joueurs-là, c’est une belle opportunité , avoue Nathaël Roy, attaquant pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Nathaël Roy a même ajouté un but lors du deuxième match préparatoire.

« C’est un but qui nous a donné un petit soupir en fin de match. J’ai essayé de patiner toute la game, essayer de créer des turnovers. C’était un bon feeling. » — Une citation de Nathaël Roy, attaquant des Aigles Bleus de l'Université de Moncton

Il n’était pas le seul du Bleu et Or à avoir été sélectionné pour les parties préparatoires. Il était accompagné de Yann-Félix Lapointe et Vincent Deslauriers dans ce vestiaire rempli d'adversaires devenus coéquipiers le temps de deux parties.

On se disait avec les autres joueurs qu’on n'aime pas ça jouer contre, mais là on a l’opportunité de juste apprendre à se connaître et essayer de faire quelque chose de beau , décrit Nathaël Roy.

Les partisans ravis

Le Centre Avenir n’était pas plein lundi, mais plusieurs écoles avaient fait le déplacement pour le match. Les jeunes étaient plus qu’heureux d’être sur place.

C’est vraiment excitant, toute la classe est venue et on n’a pas besoin d’aller à l’école , s’exclame Lukas Smith de l'école Bernice Macnaughton de Moncton.

C’est vraiment bien de voir ces joueurs de hockey exceptionnel , ajoute son camarade Aiden Little.

La foule au Centre Avenir rassemblé pour le match entre l'Équipe Canada junior et les étoiles universitaires. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Les jeunes étaient impressionnés par le niveau de jeu. L’attaquant Adam Fantilli a retenu leur attention.

Il est vraiment rapide et il bouge la rondelle vraiment bien , analyse Jacob Roy, aussi de l’école Bernice Macnaughton.

Ils étaient quand même déçus de ne pas pouvoir voir les grandes pointures canadiennes.