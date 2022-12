Conte animé : Deux frères et leurs moutons

Adapté et interprété par Aurore Liang et joliment illustré par Aiken Lao, ce conte animé met en scène des frères qui commencent à collaborer malgré leurs différences afin de résoudre un problème. C'est ainsi qu'ils en tirent des enseignements sur le travail à la ferme.

Une leçon à retenir également dans la vie, de manière plus générale : on peut faire des erreurs, mais pour en tirer des leçons, il faut savoir changer nos façons de faire si on veut améliorer la situation.

« Dans la vie, on peut faire toutes sortes d'erreurs. Il ne faut pas en avoir peur. Si on les corrige après, c'est comme ça que l'on apprend à devenir une meilleure personne. J'aimerais que les enfants comprennent cette philosophie dès leur enfance. » — Une citation de Aurore Liang

Les artisanes de ce conte animé

Adaptation et narration

Aurore Liang, conteuse

Aurore Liang est la seule conteuse trilingue chinoise au Canada. Spécialisée en contes traditionnels, elle a développé un style théâtral, dynamique et expressif. Elle se donne pour mission de rapprocher la culture chinoise du monde occidental.

Citoyenne du monde, Aurore Liang est née et a grandi en Chine. Après avoir vécu en France pendant cinq ans, elle s’est installée à Montréal, au Québec, en 2007. Formée comme comédienne dès son enfance à Pékin, outillée de compétences en art oratoire avec Toastmasters, elle a appris l'opéra de Pékin, un art de la scène reconnu comme patrimoine culturel immatériel.

Depuis 2021, en collaboration avec le metteur en scène Robert Reid, elle crée des spectacles qui harmonisent les différentes pratiques artistiques chinoises et occidentales : l'art pingshu de conter à la chinoise, l’opéra de Pékin, le guzheng , un instrument de musique tirant ses origines d'il y a 2500 ans, et le théâtre occidental. Ses spectacles Amour et tentation et Légende de mi-automne réussissent à représenter cette diversité artistique.

Illustrations

L'illustratrice et designer Aiken Lao Photo : Fournie par Aiken Lao

Aiken Lao est une designer et illustratrice basée à Calgary, en Alberta. Elle se spécialise dans l'illustration numérique et le développement d'image de marque. Elle a entre autres collaboré avec des clients comme Fairmont, Telus Storyhive, United Way.

Pour entreprendre ce projet, Aiken Lao a été inspirée par son grand-père, qui se spécialise dans la calligraphie chinoise et la peinture à l'encre, à Shanghai, en Chine.