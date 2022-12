Stationnement : Québec abandonne Copilote et adopte le paiement par plaque

La Municipalité a publié lundi un appel de propositions pour la modernisation de la solution de gestion du stationnement . Elle souhaite procéder à l’acquisition de 143 bornes alimentées par panneau solaire permettant le paiement en espèces et l’impression d’un reçu.

L’an dernier, l’administration Marchand avait annoncé le remplacement imminent des quelque 200 bornes de paiement de stationnement acquises en 2012, dont le déploiement avait nécessité des investissements de 1,7 million de dollars.

Vétusté

En plus de ne pas accepter toutes les cartes de crédit et les modes de paiement récents (paiement sans contact, code QR , téléphone intelligent, etc.), les bornes actuelles sont munies d’un lecteur de bande magnétique qui ne répond pas aux nouvelles normes de transactions bancaires internationales.

Visa a informé la Ville de Québec qu’à compter d’octobre 2023, elle lui imposerait des frais de transaction additionnels de 0,15 $ US pour chaque transaction effectuée avec ses cartes de crédit au moyen d’un lecteur de cartes à bande magnétique.

La Ville de Québec compte 195 bornes de paiement électronique sur son territoire. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Le remplacement des bornes, qui sont toujours fonctionnelles, vise donc essentiellement à permettre aux usagers de continuer à effectuer leur paiement à l’aide de leur carte de crédit.

Les requêtes de service sont multiples. Les problématiques de conception de la borne de paiement, leurs composantes informatiques vieillissantes et leur capacité mémoire limitée portent à anticiper que leur exploitation sera de plus en plus difficile et coûteuse , peut-on lire dans l’appel de propositions.

Paiement par plaque

Comme elle l’avait évoqué dans l’appel d’intérêt publié l’an dernier sur le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec, la Ville veut emboîter le pas à d’autres municipalités canadiennes qui utilisent un système de paiement par plaque minéralogique.

Le fournisseur devra proposer un système automatisé de reconnaissance des plaques d’immatriculation muni de caméras de contrôle qui permettront aux agents de stationnement circulant en voiture de repérer automatiquement les véhicules en infraction. Les autopatrouilles de certains corps policiers utilisent déjà cette technologie.

Une trentaine de véhicules du Service de police de la Ville de Montréal sont équipés d’un système de reconnaissance des plaques d’immatriculation. Photo : Gracieuseté : Service de police de la Ville de Montréal

Le système du fournisseur devra être en mesure de reconnaître l’ensemble des plaques utilisées au Canada, y compris les plaques personnalisées et transitoires, avec un taux de précision des lectures minimal de 85 %.

Les bornes devront permettre le paiement sans contact, par monnaie, carte de crédit et carte de débit, et inclure une option de paiement avec un code QR .

Standards

De plus, leurs composants en lien avec le traitement bancaire devront être certifiés pour les standards internationaux PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) et PA-DSS (Payment Application Data Security Standard).

À noter que le contrat d’une durée de 60 mois qui liera la Ville à son fournisseur inclut une garantie de non-désuétude.

La solution proposée doit être adaptable, souple et réactive à l'évolution du milieu, de la technologie. La solution doit être conçue et fabriquée pour durer avec une capacité de modification et d’intégration des besoins pour en assurer la continuité , précise la Municipalité dans son appel de propositions.

Les bornes en place depuis 2012 utilisent la technologie « Payez-Partez », qui permet à l’usager de procéder à son paiement après avoir inscrit sur la borne de son choix le numéro de la place de stationnement qu’il occupe. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Elle exige également que les bornes soient offertes dans les profils Base solaire , Base électrique , Monnaie et Imprimante .

Profils exigés pour les bornes de paiement de stationnement Profils exigés pour les bornes de paiement de stationnement Profils et définitions Profil « Base solaire » : borne alimentée par un panneau solaire permettant de faire le paiement d’un stationnement Profil « Base électrique » : borne alimentée par un module AC câblé au réseau électrique permettant de faire le paiement d’un stationnement Profil « Monnaie » : borne permettant le paiement en monnaie canadienne et ayant un bac interchangeable pour la collecte de la monnaie Profil « Imprimante » : borne permettant l’impression d’un reçu de paiement

Lorsqu’elle a annoncé le remplacement à venir de ses bornes de stationnement, l’administration Marchand avait souligné la nécessité de procéder à une importante mise à jour de l’application Copilote, développée par la Ville et mise en service en 2015.

Nouvelle application

Cette idée a finalement été écartée. Le service des technologies de l’information n’a pas les capacités pour assurer le soutien et l’évolution de l'application qu’il a développée. Le fournisseur de bornes de paiement devra donc proposer une solution pour remplacer Copilote.

La future application mobile devra avoir une signature graphique s’apparentant à celle de la Ville de Québec, être disponible sur Google Play et App Store, et permettre l’intégration de tous les services de stationnement offerts par la Municipalité.

Sur le territoire de la Ville de Québec, plus de 40 % des paiements de stationnement sont effectués à l’aide de l’application mobile Copilote. (Archives) Photo : Radio-Canada

De plus, le fournisseur ne pourra facturer aucuns frais supplémentaires à l’utilisateur de l’application mobile ou au moment de l’envoi de notifications.

Les entreprises qui souhaitent participer à l’appel de propositions ont jusqu’au 26 janvier pour déposer une soumission. La mise en service des nouvelles bornes est prévue pour novembre 2023.