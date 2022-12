5 trésors de Bibliothèque et Archives Canada à découvrir au MCH

Une carte au trésor, des messages codés, élaborés par des espions ou par des amoureux, voire une partition de musique signée d’un célèbre compositeur. Pour célébrer leur 150e anniversaire, les Archives nationales du Canada ont sorti de leurs tiroirs et collections des trésors à découvrir au Musée canadien de l’histoire (MCH) d’ici au 26 novembre 2023.

Baptisée Inattendu! Trésors surprenants de Bibliothèque et Archives Canada, l’exposition comprend 36 artefacts, dont trois objets issus des collections du MCH . L’ensemble est classé selon trois thématiques : Merveilles, Secrets et Mystères. En voici un aperçu, à travers cinq objets qui valent le détour.

Un présent musical de Beethoven

«Freu dich des Lebens» («Réjouissez-vous de la vie»), cette composition de Ludwig van Beethoven comporte sa date de création, 1825. Encre sur papier. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Professeur de musique à Québec au début du 19e siècle, Théodore-Frédéric Molt est un grand admirateur de Ludwig van Beethoven. Lors d’une tournée européenne en 1825, M. Molt fait non seulement la rencontre du compositeur allemand, mais il reçoit aussi, en souvenir de leur rencontre, cette courte composition, intitulée Freu dich des Lebens (Réjouissez-vous de la vie).

Spécialiste en développement créatif au MCH , Claire Champ précise qu’il s’agit du seul manuscrit de Beethoven conservé dans une collection au Canada. Fragile, le document est protégé par une vitrine spéciale , précise Mme Champ.

Pour mieux apprécier les portées et les notes griffonnées à l’encre sur papier, une reproduction agrandie est présentée près de la partition originale. Les visiteurs peuvent également écouter cette musique de Beethoven à l’aide d’un haut-parleur que l’on peut porter à l’oreille.

Jour et nuit à travers la planète

Dans cet ouvrage datant de 1584, une volvelle de papier permet de déterminer l’heure aux quatre coins du monde. Livre imprimé, reliure en vélin. Photo : Radio-Canada / Aïda Semlali

S’informer de l’heure qu’il est ailleurs sur la planète est aujourd’hui aisé. Mais au 16e siècle, c’était déjà possible grâce à des volvelles de papier, comme celle présentée dans l’ouvrage Cosmographie, ou Description du monde universel, du mathématicien et cartographe allemand Peter Bienwitz, alias Pierre Apianus.

[À partir de l’heure] en Allemagne, où le livre a été créé, on peut utiliser la volvelle pour connaître l’heure qu’il est, n’importe où dans le monde , explique Mme Champ.

Pour vulgariser davantage cet outil, le musée offre aux visiteurs la possibilité de manipuler des disques concentriques et d’établir leurs propres calculs. Près de cet espace interactif, une vidéo permet de mieux en comprendre le mécanisme. Aucune volvelle n’a été endommagée lors du tournage de ce film , rassure ladite vidéo.

Une garde féline

Registre de correspondance d’Arthur Doughty, 1908. Encre sur papier, reliure en cuir. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Ce grand livre écrit à la main est vraiment le favori de nos collègues de Bibliothèque et Archives Canada , confie, un brin amusée, la spécialiste en développement créatif au MCH , Claire Champ.

Documentant le travail de l'archiviste fédéral Arthur Doughty, l’ouvrage manuscrit est ouvert à une page relatant une anecdote peu connue et amusante. Nous sommes en 1908. Arthur Doughty relate les décisions prises pour venir à bout d’une infestation de souris menaçant les collections abritées par l’édifice des Archives nationales, alors situé rue Sussex, à Ottawa.

Comme il s’agit d’un problème très grave, j’ai demandé qu’on nous apporte des chats, mais comme je n’en ai reçu aucun, j’ai demandé au garçon [un adjoint de bureau] d’en apporter trois aux Archives , peut-on lire sur une retranscription en français de ce passage manuscrit, proposée aux visiteurs sur une tablette.

Si Arthur Doughty dit avoir fait son devoir en s’aidant de ces gardes à moustache, raconte Claire Champ, il estimait que ce n’était probablement pas une bonne idée que le grand public [prenne connaissance de ce] problème de souris .

Pour agrémenter cette partie de la visite, le MCH a pensé à un clin d'œil sonore. Ne soyez donc pas surpris si, en vous approchant du manuscrit, vous entendez des miaulements et des couinements de souris.

Une mystérieuse gravure satirique

«La carte du monde sous le bonnet d’un fou : O caput elleboro dignum» («Ô tête digne de l’hellébore»), artiste et graveur inconnus, vers 1590. Gravure en taille-douce sur papier. Photo : Radio-Canada / Aïda Semlali

Certaines archives conservent jalousement leurs mystères. On ne connaît ni le nom de l’artiste, ni celui de la personne qui a réalisé cette gravure ponctuée de locutions latines. Quelques indications permettent toutefois de la situer dans le temps.

À la place du visage [figure] une carte du monde. Et nous pouvons préciser la date [de la gravure] car cette carte représente la connaissance du monde à la fin des années 1500 , précise Claire Champ.

Plusieurs indications laissent entendre qu’il s’agit d’une représentation satirique, incluant les devises en latin figurant sur le bonnet et le col de ce bouffon sans visage, évoquant les fous et la bêtise, de même que le titre de l’œuvre: La carte du monde sous le bonnet d’un fou: O caput elleboro dignum (Ô tête digne de l’hellébore), l’hellébore étant une plante toxique.

Même si on a une traduction, [...] on ignore qui a créé la carte, qui a créé l’estampe, à qui s’adresse l’image, ce qu’est le sujet. C’est incroyable après une si longue période de temps, comme si on ne pouvait pas ‘craquer’ le code de cette gravure. C’est vraiment étrange , commente Mme Champ devant cette gravure qui clôt la section baptisée Mystères.

Les joies de la 3D… dans les années 1770

«Vuë de la haute Ville à Québec avec la Place pour aller a Cavalier du Moulin» [sic], Franz Xaver Habermann, vers 1775. Gravures en taille-douce et aquarelle. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Cette gravure au titre truffé de fautes (Vuë de la haute Ville à Québec avec la Place pour aller a Cavalier du Moulin [sic]) surprend également par une représentation peu habituelle de la ville de Québec.

Ces gravures, ces estampes, ont été créées pendant les années 1700 par un artiste européen qui n’a jamais visité le Canada , explique la spécialiste en développement créatif au MCH , Claire Champ.

Cette dernière relève aussi la perspective un peu étrange et les lettres en haut, présentées à l’envers . Nous savons maintenant que les gravures étaient créées pour être vues dans un zograscope , poursuit Mme Champ.

Ancêtre des lunettes 3D, le zograscope est un appareil muni d’une lentille et d’un miroir incliné à 45° permettant d’apprécier l’aspect tridimensionnel des gravures présentées.

Reproduction d’une gravure vue à travers la lentille d’un zograscope. Photo : Radio-Canada / Aïda Semlali

Les visiteurs peuvent manipuler des reproductions de ces estampes pour les visualiser à travers la lentille d’un zograscope recréé pour l’occasion. Et apprécier ainsi la même expérience offerte quelques siècles plus tôt par cet appareil, détrôné par la suite par des outils plus modernes.