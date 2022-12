Un haut gradé de la police de Toronto plaide coupable de conduite avec facultés affaiblies

Un surintendant de la police de Toronto qui dirigeait le comité des audiences disciplinaires de ce corps policier a plaidé coupable d'une accusation de conduite avec facultés affaiblies à la suite d'un accident survenu à l'est de Toronto plus tôt cette année.

Selon le tribunal d'Oshawa, le surintendant Riyaz Hussein a plaidé coupable d'avoir conduit au moment où son taux d'alcool était supérieur à 80 mg par 100 ml de sang.

Au volant de son véhicule, Riyaz Hussein avait alors percuté l'arrière d'un camion de livraison en janvier à Pickering, en Ontario.

Il a reconnu sa culpabilité au début d'octobre.

M. Hussein a été condamné à une interdiction de conduire pendant un an et à une amende de 1560 $. Les accusations supplémentaires de conduite imprudente et de possession d'alcool à découvert dans un véhicule ont cependant été retirées.

En plus de cette condamnation pénale, Riyaz Hussein devra également comparaître lors d'une audience disciplinaire au tribunal de police de Toronto, mais aucune date n'a encore été fixée.

Des sources avaient précédemment déclaré au réseau CBC que M. Hussein conduisait un véhicule de police banalisé qui lui avait été attribué au moment de l'accident.

Riyaz Hussein fait partie du Service de police de Toronto depuis 33 ans et a été suspendu avec solde à la suite de cet accident.

Avec les informations de Jean-Philippe Nadeau et de CBC