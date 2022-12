Deux psychiatres ont constaté que l'homme de 44 ans souffrait de « trouble schizo-affectif avec croyances délirantes » et qu'il ne pouvait faire la différence entre le bien et le mal la nuit du meurtre survenu sur la rue Racine de Chicoutimi.

La procureure des poursuites criminelles et pénales Marie-Josée Hamelin-Gagnon a expliqué lundi au juge Louis Dionne que la scène du meurtre a été filmée en entier dans la salle du guichet automatique où le crime a eu lieu. On y voit Éric Gaudreault sortir du bâtiment pour revenir avec une clé anglaise et frapper sa victime à la tête et au corps à de multiples reprises. Ce sera finalement la responsable de l'entretien ménager du guichet qui a appelé les policiers. Éric Toutcourt Gaudreault est mort après son transport à l'hôpital.

La mère, la soeur et le frère de la victime ont livré un vibrant témoignage. Je ne peux pas croire que quelqu'un soit aussi cruel que ça. Je ne m'attendais pas à une fin aussi tragique , a lancé la mère âgée de bientôt 90 ans.

De son côté, Nicole Gaudreault a indiqué que plusieurs personnes croyaient que c'est son frère qui était l'auteur du meurtre alors que tant le prévenu et la victime que le policier rattaché au dossier portaient le même nom. Il ne méritait pas ça , a-t-elle dit.

Éric « Toutcourt » Gaudreault traînait une collection de peluches montées sur un bâton. Photo : Facebook/Maison d'accueil pour sans-abri

Quant à son frère Steeven Gaudreault, il aurait préféré que le prévenu soit envoyé au pénitencier. Je vais m'inscrire pour le suivre au Tribunal administratif parce que ce qu'il a fait, c'est irréparable , a-t-il dit en évoquant le jour où Éric Gaudreault pourrait se retrouver en liberté.

L'auteur du meurtre a écouté ces témoignages avec attention avant de s'excuser auprès de la famille. C'est vrai que votre frère était gentil. C'était un bon garçon , a-t-il indiqué en ajoutant qu'il avait du respect pour son compagnon de la rue avant les malheureux événements. Son avocat Luc Tourangeau a parlé d'excuses sincères, puisqu'Éric Gaudreault reçoit une médication adéquate et qu'il est en mesure de comprendre la portée de ses gestes.

Le prévenu sera transporté à l'Institut Philippe-Pinel pour y rester détenu et recevoir les soins que requiert son état.