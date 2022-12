2022 en revue : les 10 textes les plus lus en Estrie

Les températures chaudes du début d’octobre ont entraîné une éclosion majeure de coccinelles, selon un spécialiste de la gestion parasitaire de Sherbrooke. Ces insectes se trouvent habituellement dans les champs à ce temps-là de l'année, la hausse du mercure les a poussées à... sortir en ville.

Dany ne peut plus travailler depuis 4 ans en raison d'une contrainte sévère à l'emploi. Son seul revenu, c'est l'aide sociale, et ce n'est plus suffisant. Photo : Radio-Canada

Au printemps dernier, le gouvernement avait promis 500 $ à tous les Québécois qui font annuellement 100 000 $ ou moins. En août, près de cinq mois plus tard, deux Sherbrookois déplorent n’avoir jamais pu profiter de cet argent, qui est plutôt allé au remboursement de leurs dettes. L'organisme communautaire Action plus avait déploré cette saisie en rappelant que le gouvernement avait manqué une occasion d'aider les plus démunis . La députée de Sherbrooke, Christine Labrie avait abondé dans le même sens. Le gouvernement [...] a distribué des chèques de 500 $ à des gens qui gagnent 100 000 $ par année, qui n'en avaient pas besoin, et il a refusé de distribuer cet argent-là aux personnes les plus démunies qui ont de la misère à faire leur épicerie , avait-elle dit.

Les autorités surveillent de près la situation. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

En avril dernier, un risque d'affaissement avait forcé la fermeture de l'autoroute 20 de façon préventive dans les deux directions à la hauteur de la sortie 181, soit le boulevard Foucault à Drummondville. À la suite d'importants travaux d'excavation pour corriger le problème, l'autoroute a pu rouvrir quelques jours plus tard.

Le Allô mon Coco de Sherbrooke a fermé subitement. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Des employés et fournisseurs du Allô mon Coco de Sherbrooke ont déploré, cet automne, ne pas avoir été payés à la suite de la fermeture subite du restaurant. Le franchisé de l’établissement, situé au Carrefour de l’Estrie, Hassan Khraibani, doit de l’argent à une trentaine d’employés et est introuvable. Plusieurs collègues n’ont pas eu de paie pendant un mois, des paies ont rebondi dans des comptes. Beaucoup des employés aussi n’ont jamais reçu leur dernière paie. [...] On n’a pas reçu notre 4 % non plus. C’est une autre affaire. Nos paies de vacances ne rentraient pas à chaque année, donc ça représente beaucoup d’argent , avait raconté une ex-employée. Depuis la publication de notre texte, le groupe MTY, à qui appartient la bannière Allô mon Coco et qui a repris la franchise sherbrookoise, a rouvert le restaurant.

Le risque qu'une météorite ou une comète entre en collision avec la Terre dans un futur rapproché est très faible. Photo : iStock

Le film Don’t Look Up : déni cosmique, présenté sur Netflix, a fait beaucoup jaser dans les chaumières l'hiver dernier. Ce film, où on assiste à l'arrivée sur Terre d'un astéroïde de plus de 10 km de large, se veut une satire de la société moderne et une analogie de la crise climatique. Néanmoins, le scénario d'une météorite venant à bout de l'humanité est-il réaliste? Absolument, mais pas de raison de s'alarmer pour l'instant, selon Guillaume Poulin, communicateur scientifique à l'ASTROLab du Mont-Mégantic. On le sait [que c'est possible], parce que ça s'est déjà produit dans le passé. Vous n'avez qu'à demander aux dinosaures, qui ne sont plus là pour en parler , a-t-il rappelé.

Marie-Christine Grenier est suspendue jusqu'en octobre 2023 pour inconduite, selon Patinage Canada. Photo : Facebook

La suspension pour « inconduite » de l'entraîneuse Marie-Christine Grenier par Patinage Canada a créé une onde de choc dans le monde du patinage artistique cet automne. C'est ce que confirme le président du Club de patinage artistique de Sherbrooke, Christian Beaudin. C'est certain qu'il y a une onde de choc. On ne veut jamais faire face à des situations comme celle-là. C'est avec un peu de surprise que nous avons appris qu'une de nos entraîneuses affiliées au Club avait été suspendue pour un an par Patinage Canada. Nous avons entendu la nouvelle lundi soir dernier. Patinage Canada n'a pas précisé la nature de cette inconduite.

La famille de Raif Badawi a publié une photo du blogueur sur les réseaux sociaux quelques semaines après sa libération. Photo : Facebook.com/BadawiRaif

Il m'a appelée ce matin pour me dire qu'il est en train de signer les papiers pour être libre! Ces mots, Ensaf Haidar espérait les prononcer depuis 10 ans. Elle a pu le faire le 11 mars dernier après une décennie à attendre que son mari, Raif Badawi, soit libéré de prison. L'homme était incarcéré en Arabie saoudite depuis 2012 pour avoir tenu des propos sur son blogue qui ont déplu au royaume.

Si la libération de Raif Badawi marque un moment important pour tous ceux qui ont milité pour qu'il sorte de prison, leur combat n'est toutefois pas terminé. Ils espèrent maintenant que le blogueur puisse venir rejoindre sa famille installée à Sherbrooke.

Des passeports canadiens Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au printemps et au début de l’été dernier, des centaines de milliers de Canadiens ont été confrontés à de longues attentes pour obtenir leur passeport. Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, près de 1,3 million de demandes de passeports ont été traitées selon Service Canada. L’année précédente, il n’y avait que 363 000 demandes. Des milliers de personnes ont dû se résoudre à camper devant les bureaux des passeports pour espérer mettre la main sur le précieux document leur permettant de voyager. Plusieurs autres n’ont eu d’autre choix que d’annuler leur voyage, incapables de recevoir leur passeport à temps.

Stéphane Gendron s'est mis à l'écart des médias et possède une ferme dans le canton de Dundee près de la frontière américaine, où il est agriculteur. Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

Le public connaît bien l'ancien maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, par ses nombreuses controverses qui ont jalonné sa carrière médiatique. Il a perdu plusieurs contrats en raison de ses opinions souvent tranchantes, parfois méprisantes. Le temps a passé, l'homme a changé. Aujourd'hui, il ne souhaite qu'une chose : partir correctement aux yeux de ses enfants. C'est ce qu'il raconte dans son plus récent livre Un homme en colère : réflexions sur le trash et la haine dans l'espace public.

Une bâche a été installée dans l'appartement de Wasim Osman en raison de l'eau qui coule du plafond. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Après Sherbrooke, c’est au tour de locataires de Montréal de dénoncer les agissements d’un gestionnaire et propriétaire immobilier de l’Estrie, Tristan Desautels. Une enquête de Radio-Canada montre qu’il menacerait de faire appel aux pompiers pour évincer ses locataires afin de rénover le bâtiment. Ces derniers estiment que Tristan Desautels aurait aussi fait preuve de négligence en omettant d’intervenir rapidement au sujet d'un toit percé à de multiples endroits.

En août dernier, un homme a percé la toiture de l'édifice à plusieurs endroit avec une perceuse. Depuis, lorsqu'il pleut, d'importantes infiltrations d'eau ont lieu dans l'appartement de Wasim Osman, un des locataires.