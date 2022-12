Crise des soins pédiatriques : le NPD menace de se retirer de l’entente avec le PLC

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a déclaré lundi que son parti était prêt à se retirer de « l'entente de soutien et de confiance » qu'il a signée avec les libéraux s'il n'y a pas de geste fédéral pour résoudre la « crise des soins de santé des enfants canadiens ».

Cette entente prévoit notamment que le Nouveau Parti démocratique (NPD) appuie le gouvernement libéral minoritaire sur des votes clés aux Communes, afin de ne pas provoquer le déclenchement d'élections d'ici 2025. En échange, les libéraux ont promis de faire des progrès sur un certain nombre de priorités néo-démocrates, dont justement les soins de santé.

Bien que certaines conditions de l'accord soient assez précises, comme les soins dentaires, les articles sur les soins de santé en général évoquent simplement des investissements supplémentaires permanents , mais ne comportent aucun échéancier ou montant précis.

« Si nous ne voyons pas d'action sur les soins de santé, nous nous réservons absolument le droit de retirer notre soutien. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du NPD, en conférence de presse à Ottawa

C'est une décision qu'on ne prend pas légèrement [...]. Maintenant, c'est le temps de continuer de mettre de la pression, parce que notre but, c'est de sauver des vies, c'est de sauver notre système de santé, c'est d'aider les travailleurs, c'est d'aider les enfants.

M. Singh a déclaré qu'il était particulièrement préoccupé par les problèmes croissants dans les hôpitaux pour enfants à travers le pays. Il a demandé un débat d'urgence à la Chambre des communes, alors que les hôpitaux pédiatriques font face cet automne à un afflux d'enfants malades.

Nous sommes à un point de rupture , a déclaré M. Singh. Nos enfants sont en danger en ce moment.

Parents et travailleurs désespérés

Pas plus tard que la semaine dernière, le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, à Ottawa, a fait appel à la Croix-Rouge canadienne pour aider le personnel qui traite un nombre record de bébés et d'enfants atteints de maladies respiratoires.

Pendant ce temps, l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, à Calgary, utilise une remorque chauffée comme salle d'attente supplémentaire.

Au Québec, à Montréal, les travailleurs de la santé – les médecins et les infirmières – ont dit que c'était du jamais vu, la pire qu'ils aient vue dans leur vie, avec des parents et des enfants désespérés, avec des travailleurs de la santé qui sont fatigués , a soutenu M. Singh.

« Le premier ministre manque de leadership, il doit rencontrer les premiers ministres des provinces et trouver des solutions [...] au lieu de blâmer les autres premiers ministres. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du NPD

M. Singh a écrit au président de la Chambre pour donner un préavis de la demande de débat d'urgence du NPD , citant plusieurs développements alarmants à travers le pays. Il estime que l'action urgente du gouvernement devrait être éclairée par le débat des parlementaires.

Le chef néo-démocrate a expliqué lundi que les conditions imposées dans l' entente de soutien et de confiance sur les soins de santé sont délibérément flexibles , mais il ne voit pas d'urgence de la part du gouvernement libéral.