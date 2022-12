Des hausses de taxes plus salées à Lévis qu’à Québec

Les citoyens de Lévis devront donc payer un peu plus que les résidents de Québec qui verront leurs taxes foncières augmenter de 2,5 % en moyenne de l'autre côté du fleuve.

Les taxes foncières pour les édifices à six logements et plus augmenteront de 5,5 % et de 4,4 % pour les espaces commerciaux lévisiens.

La Ville de Lévis soutient aussi avoir retourné 3,4 M$ de son surplus accumulé en 2022 afin de minimiser l’impact sur la taxation des contribuables .

La croissance économique soutenue nous a permis de générer des revenus supplémentaires de 6,4 M$, ce qui nous permet de maintenir la taxation sous l’inflation , soutient le maire Gilles Lehouillier.

Des tarifs municipaux aussi en hausse en raison de l’inflation

Les citoyens devront aussi payer plus cher pour plusieurs services municipaux. La tarification pour l’eau augmentera de 23 $. Les résidents devront aussi payer 23 $ de plus pour la gestion et la collecte des matières résiduelles et 14 $ supplémentaires pour le traitement des eaux usées.

L’inflation fait aussi gonfler d’au moins 12 M$ les dépenses prévues de la Ville. Les coûts liés à la main-d'œuvre, le carburant et l’énergie expliquent en partie la hausse de ces dépenses plus dispendieuses que prévu.

Record de permis de construction octroyés

La Ville continue aussi d’accroître le nombre d’unités de logement sur son territoire, ce qui augmente son assiette fiscale.

En 2022, 3000 unités d’habitation ont été ajoutées au parc immobilier. Une augmentation de 459 unités par rapport à 2021.

La municipalité a aussi délivré un nombre record de permis de construction pour 885,5 M$ d’investissement surpassant de 54,5 M$ le record de 831 M$ de 2021.

La Ville de Lévis a présenté, lundi, son budget équilibré totalisant 358,7 millions de dollars.