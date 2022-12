L’insécurité alimentaire affecte 1 ménage sur 7 dans Nord-Ouest de l’Ontario

Ce pourcentage est notablement plus élevé que dans le reste de la province, où 11 % des ménages peineraient à se nourrir adéquatement, selon les estimations fournies par Statistique Canada.

Le rapport, intitulé The Real Cost of Eating Well in Northwestern Ontario, établit que la facture d’épicerie pour une famille de quatre s’est élevée à 299.12 $ par semaine, soit à 15 542,16 $ par année, selon des données recueillies au printemps dernier.

Une partie des coûts est attribuable à la pandémie, aux conflits et à l’inflation croissante, peut-on lire dans le rapport, mais les coûts des aliments dans le Nord-Ouest sont exacerbés par d’autres facteurs, notamment le coût du transport.

« Ici, dans le Nord, la nourriture doit être transportée plus loin, et les conditions routières ne sont pas optimales, ce qui peut aussi causer des pertes de denrées périssables. » — Une citation de Zoe Brenner, diététicienne, bureau de santé publique du Nord-Ouest

Les résidents de la région ne sont pas au bout de leur peine alors que le coût des aliments risque d'augmenter de 5 à 7 % , selon les estimations du dernier Rapport annuel sur les prix alimentaires publié la semaine dernière.

Le contenu du rapport se base sur des données recueillies en mai dernier à l'aide d’un outil appelé le Panier alimentaire nutritif national, explique Mme Brenner. Cet outil est une liste standardisée d’environ 60 aliments sélectionnés par Santé Canada qui représentent un régime bien équilibré selon les recommandations du Guide alimentaire canadien , précise-t-elle.

Zoe Brenner, diététicienne au bureau de santé publique du Nord-Ouest de l'Ontario, précise que la famille de quatre standardisée utilisée dans le rapport est constituée de deux adultes âgés entre 31-50 ans, d'un adolescent de 14 ans et d'une fille de 8 ans (archives). Photo : Northwestern Health Unit

Le but du rapport ne se limite toutefois pas aux prix des aliments, mais vise à dresser le portrait du coût de la vie dans le Nord-Ouest de l’Ontario et de mettre en évidence l’insécurité alimentaire. La lecture du rapport permet de constater combien cela coûte de s'alimenter sainement, mais aussi à quoi cela ressemble selon de véritables scénarios et les revenus des familles , souligne Mme Brenner.

En ce sens, Mme Brenner cite le réseau Ontario Living Wage Network qui fixe à 19,70 $ de l’heure le montant nécessaire pour vivre. Elle trouve cela particulièrement parlant en ce qui concerne l’écart existant entre le salaire minimum [...] et ce qui serait essentiel pour subvenir aux besoins [des gens].

« Les gens à faible revenu n’ont pas assez d’argent pour couvrir les coûts de la vie, dont une alimentation saine. » — Une citation de Zoe Brenner, diététicienne, bureau de santé publique du Nord-Ouest

Dure réalité sur le terrain

Face à ces augmentations, les gens sont plus nombreux à demander de l’aide, comme le confirme Brendan Carlin, directeur des services communautaires à la banque alimentaire Regional Food Distribution Association ( RFDA ) qui dessert Thunder Bay et le Nord-Ouest.

[La] chose qu’on va voir sur le terrain, c’est qu’il y a plus de personnes qui utilisent les banques alimentaires , se désole-t-il.

Il constate que plusieurs familles doivent maintenant faire face à des choix difficiles : soit ils mettent de la nourriture sur la table, soit ils paient les factures .

Mme Brenner abonde dans le même sens. Dans un communiqué de presse, elle pose la question rhétorique suivante : Plusieurs de nos voisins doivent choisir entre de la nourriture sur la table ou un toit au-dessus de leur tête. Que choisiriez-vous?

Même si la RFDA bénéficie de quelques mois de provisions en dons, alimentaires et financiers, il faut qu’on [ait] plus de [donateurs] , dit M. Carlin.

« Le problème c’est que nos donateurs sont aussi affectés par les prix et ils n’ont pas assez d’argent pour donner. » — Une citation de Brendan Carlin, directeur des services communautaires à la RFDA

Étant donné l’ampleur de l’inflation subie dans le monde entier en 2022, Mme Brenner souhaite que l’étude soit répétée en 2023 et non en 2024, tel que prévu initialement.