Des consultations sur l’avenir d’un camp jeunesse francophone du Témiscamingue ontarien

Cette consultation sera organisée par les actionnaires du camp, qui sont six organismes sans but lucratif de la région.

Au cours de la dernière année, ceux-ci ont débattu de la vente et de la relance du camp situé au bord du lac Gillies, près de Cobalt.

Après un an de travail, un comité d'étude a présenté, en octobre dernier, plusieurs recommandations pour sa relance.

Les gens ont vu qu’il y avait des possibilités avec le camp donc c’était peut-être prématuré de vouloir le vendre. Plusieurs s’y opposent [à le vendre], puisqu’on dit que c’est notre joyau francophone dans la région , affirme Pauline Boucher, qui faisait partie du comité d’étude et qui est représentante de la Paroisse Sacré-Coeur, un des actionnaires du camp.

Comme c’est-là, ça regarde bien qu’on puisse le garder et qu’on puisse continuer à opérer, mais peut-être de façon différente , ajoute Mme Boucher, en soulignant des recommandations pour des changements possibles au niveau de la programmation et de l’administration du camp.

Des jeunes au Camp jeunesse en marche à Cobalt (archives). Photo : Facebook/Camp jeunesse en marche

En plus de la paroisse, les autres actionnaires sont les Chevaliers de Colomb de Haileybury, de New Liskeard et de Earlton, les Soeurs de l’Assomption et le Club Richelieu du Témiskaming ontarien.

Parmi les organismes qui seront consultés, Mme Boucher mentionne entre autres l’Union culturelle des Franco-Ontariennes et l’ ACFO Témiskaming.

Mme Boucher souligne qu’il a été difficile pour un comité de bénévoles de remettre le camp sur pied après deux ans d’annulations des camps d’été pour jeunes en raison de la pandémie.

Elle souligne qu’une des recommandations est de tenter d’obtenir des subventions permettant l’embauche d’un responsable du camp.