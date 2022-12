Le satellite hydrologique SWOT sera lancé jeudi

Une fois dans l'espace, À 891 km d'altitude, SWOT (pour Surface Water and Ocean Topography) mesurera le niveau des eaux de surface des océans, mais aussi des lacs et des rivières.

Cette mission permettra de sonder pas moins de 90 % des eaux de surface de la Terre, d'observer des détails de la surface des océans et de déterminer la mesure dans laquelle lacs, rivières, fleuves, réservoirs et océans changent avec le temps.

L'Agence spatiale canadienne (ASC) fournit des éléments du radar à large fauchée du satellite. Les klystrons à interaction élargie (KIE) sont des dispositifs qui permettent d'augmenter la puissance du radar pour qu'il puisse produire les impulsions hyperfréquences qui mesureront précisément l'élévation du niveau de l'eau.

SWOT est un satellite de 2,2 tonnes qui va offrir une finesse d'observation sans précédent de la dynamique des océans et des phénomènes cruciaux pour le climat et les activités humaines, se réjouissent des scientifiques de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) associés à cette mission.

« Le satellite SWOT, c'est l'équivalent de six altimètres classiques volant en formation au-dessus de la surface de l'océan. C'est vraiment exceptionnel. » — Une citation de Aurélien Ponte, chercheur en océanographie spatiale à l'IFREMER, en entrevue à l'AFP

Jusqu'à présent, la résolution des images ne permettait pas d'observer des phénomènes d'une dimension inférieure à 150 km. C'était suffisant pour étudier le courant-jet de l'Atlantique Nord (Gulf Stream) ou mettre en évidence El Nino, mais cela laissait dans l'ombre de nombreux autres éléments tout aussi importants pour le climat ou la vie marine, par exemple.

Le nouveau satellite franco-américain va multiplier par dix la définition des images, ouvrant la voie à une photographie instantanée de phénomènes qui parfois font seulement quelques centimètres de hauteur, comme les courants côtiers ou les panaches des fleuves se jetant dans l'océan.

Pour une meilleure modélisation

Ces nouvelles informations permettront de mieux comprendre comment ces différents éléments contribuent à l'équilibre climatique en transportant les masses d'eau et en participant aux échanges de chaleur, de carbone et de nutriments entre la surface et les couches profondes.

Les scientifiques pourront ainsi mieux modéliser et prévoir leur impact sur le fonctionnement physique et biologique de l'océan.

« Jusque-là, les seules informations qu'on avait c'était – quand il n'y avait pas de nuages! – soit la couleur de l'eau, soit sa température. Là, on aura une information plus dynamique et plus régulière. » — Une citation de Guillaume Charria, chercheur en océanographie physique à l'IFREMER

En Méditerranée, on a une région qui va être visitée tous les jours par le satellite durant la première phase de la mission SWOT. Dans cette région-là, clairement, on va pouvoir obtenir des avancées sur ce qui se passe en termes de tourbillons, mieux comprendre les zones où il y a des accumulations de plancton, plus favorables à la vie marine et à la production biologique , dit le chercheur Guillaume Charria.

À terme, ces percées pourraient avoir un impact, encore difficile à anticiper, sur des activités comme la pêche ou le transport maritime.