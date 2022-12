Le ratio de la dette dans le revenu des ménages a augmenté au troisième trimestre

L'agence indique que, sur une base désaisonnalisée, la dette des ménages sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible est montée à 183,3 %, par rapport à 182,6 % au deuxième trimestre.

En d'autres termes, les ménages avaient 1,83 $ de dette pour chaque dollar de leur revenu disponible.

Cette augmentation est survenue alors que le revenu disponible des ménages a augmenté de 0,8 % au cours du trimestre, tandis que la dette des ménages sur le marché du crédit a grimpé de 1,2 %.

Le ratio du service de la dette des ménages, qui correspond au total des paiements obligatoires du capital et des intérêts sur la dette sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible des ménages, est passé de 13,46 % au deuxième trimestre à 13,97 % au troisième trimestre.

Le montant total de la dette des ménages sur le marché du crédit, qui comprenait le crédit à la consommation et les prêts hypothécaires et non hypothécaires, a augmenté de 1,2 % pour atteindre près de 2800 milliards de dollars au troisième trimestre, dont 2070 milliards de dollars de dette hypothécaire, tandis que les prêts non hypothécaires totalisaient 722,6 milliards de dollars.