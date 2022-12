Cohabiter la Terre : un cabaret poétique avec Les Cowboys Fringants à la COP15

À l’occasion de la COP15 sur la protection de la biodiversité à Montréal, l’étiquette de disques La Tribu, l’UNESCO et l’Université du Québec en Outaouais (UQO) invitent le public à un cabaret poétique le 17 décembre au Gesù, avec des prestations des Cowboys Fringants, Dumas, Katia Rock et Émile Proulx-Cloutier, entre autres.

L’événement Cohabiter la Terre (Nouvelle fenêtre) s’inscrit dans la programmation culturelle grand public qui s’organise en marge des conférences de la COP15, qui se poursuit jusqu’à lundi. L’organisateur de la soirée, Jérôme Dupras, professeur au département des sciences naturelles de l’UQO et bassiste des Cowboys Fringants, rappelle que les questions écologiques sont des thèmes chers au groupe depuis ses débuts.

Pour ceux qui connaissent un peu notre œuvre, depuis 25 ans, notre relation au territoire, la cause environnementale, le regard sur la nature du Québec, c’est vraiment au cœur de notre œuvre , explique-t-il.

On a [aussi] invité certains de nos collègues artistes, parce que l’idée n’était pas de faire seulement un concert des Cowboys, c’était de donner des perspectives multiples sur la question de la biodiversité.

Contrer la dépression verte

La soirée animée par le conteur Michel Faubert verra plusieurs artistes investir la scène du Gesù samedi outre Les Cowboys Fringants, à commencer par Solastalgie, nouveau groupe formé de Jérôme Dupras, Jérôme Dupuis-Cloutier et Guillaume St-Laurent.

Le nom du trio, qui lancera son premier album en janvier, décrit l'impact négatif du réchauffement climatique sur notre santé mentale, également appelé la dépression verte . Solastalgie a d’ailleurs lancé un nouveau titre éponyme lundi, qui évoque la douleur de voir basculer notre monde dans l’ère de l’effondrement climatique .

Sur scène, on pourra aussi voir Dumas accompagné de l’actrice Ève Landry, l’autrice Elisabeth Cardin, le comédien et auteur-compositeur-interprète Émile Proulx-Cloutier, ainsi que les artistes d’origine atikamekw Katia Rock et Sakay Ottawa.

Pour nous, il est absolument primordial de reconnaître que 80% de la biodiversité dans le monde est située sur des terres habitées par des premières nations, des peuples indigènes. Ça donne une résonance culturelle tellement forte, parce que ce sont des façons [différentes] de nommer la biodiversité , explique Jérôme Dupras.

Que Katia Rock, qui est Atikamekw, soit là avec nous, ça représente cette importance des regards multiples et d’un coapprentissage qu’on a à faire entre les cultures.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.