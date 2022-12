La modification de zonage pour le stationnement encore mal reçue par les citoyens

La construction de nouveaux espaces de stationnement est nécessaire dans la foulée de l’agrandissement du bloc opératoire qui empiétera sur des cases existantes.

Le nouveau règlement de zonage sera soumis au vote mercredi lors d’une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement de Chicoutimi.

Les élus assurent que la modification proposée respecte maintenant la position de la Commission municipale du Québec (CMQ) qui avait annulé la précédente mouture.

La Commission municipale nous disait qu’il y a deux choses : le nombre d’étages et la protection du belvédère. Le prochain règlement va venir corriger cette situation , a expliqué le président d’arrondissement, Jacques Cleary.

Les élus de Chicoutimi ont déposé un avis de motion pour modifier le zonage afin d'autoriser la construction d'un stationnement à étages. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’urbaniste de la Ville, Marie-Christine Tremblay, participait à la séance du conseil pour préciser le contenu du nouveau règlement.

Il y a deux dispositions particulières, soit que le garage ou le stationnement est utilisé seulement à titre d’accessoire pour un établissement de santé et de services sociaux et de limiter les hauteurs des constructions accessoires pour ne pas qu’elles excèdent 61 mètres à partir du niveau moyen de la mer, en excluant les appendices tels que la mécanique du bâtiment et les éclairages , a-t-elle spécifié.

La zone sera aussi mieux définie et plus petite qu'initialement.

Plusieurs conseillers municipaux ont renchéri en disant que même la plus haute cage d’escalier du stationnement à étages ne dépassera pas la limite de 61 mètres et qu’elle sera même plus basse que le bâtiment de la chaufferie actuelle.

Des réponses insuffisantes pour les citoyens

Aucun des arguments n’a toutefois convaincu les citoyens qui se sont présentés au micro pour dénoncer la façon dont avance le projet.

« C’est très éloquent. Cette aquarelle ne donne pas la réalité. Avez-vous reçu des plans professionnels, dressés et signés? » — Une citation de Pierre-Bernard Bergeron, citoyen opposé au projet

La conseillère municipale, Mireille Jean, a tenté de calmer le jeu.

À ce moment-ci, on a des esquisses pour permettre à la Ville de demander de modifier son zonage. Il y aura d’autres étapes. Le promoteur doit donner ses plans et devis avec précision, dont l’aspect architectural, les matériaux, les arbres, etc. Aujourd'hui ce qui est déposé c’est le concept. Je ne le prends pas comme du cash , a-t-elle mentionné.

Deux autres citoyens ont tout de même manifesté leur désaccord, dont Jean-Philippe Monfet.

On ne peut pas se prononcer sur des plans qu’on n’a pas vus , s’est-il objecté.

Ce à quoi, le conseiller Michel Potvin a répondu que des esquisses supplémentaires et plus précises seront rendues publiques sous peu.

Pour le porte-parole du comité citoyen, Yves Laperrière, les nouvelles modifications de zonage demeurent irréconciliables avec le plan d’urbanisme et schéma d’aménagement.

Deux citoyens ont également dénoncé l’attitude de certains élus municipaux.

De dire que si on n’a pas ce stationnement, il n’y a plus de bloc opératoire et que la région ferme, c’est une campagne de peur. Je ne suis pas pour ça , a déploré Line Corneau.

En fin de séance, le conseiller Michel Potvin s’est fait servir la monnaie de sa pièce. Lors de la dernière période de questions sur le sujet la semaine dernière, il avait demandé, sur un ton ironique, si le souhait des opposants était de pouvoir voir les poissons dans le Saguenay.