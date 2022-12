Thomas Grégoire sera à la fois à la tête de l’Amphithéâtre et du FestiVoix

Ce qui était su se confirme officiellement : le directeur général et artistique du FestiVoix, Thomas Grégoire, succède à Steve Dubé à la direction générale de la Corporation des Événements et de l’Amphithéâtre Cogeco.

Le conseil d’administration de la Corporation des Événements en a fait l’annonce lundi en spécifiant que sa nomination a été appuyée à l’unanimité par les membres. Thomas Grégoire restera à la tête du FestiVoix, il cumulera les deux postes. Il sera soutenu dans ses fonctions par la directrice générale adjointe du FestiVoix, Julie Laquerre.

Le nouveau directeur général assure qu’aucune perte d’emploi n’est envisagée dans aucun des deux organismes. La première étape est de prendre le pouls des opérations et voir comment on peut améliorer certains processus ou les rendre plus efficients. Les employés des deux organisations seront au cœur de la réussite du rapprochement , fait-il savoir par voie de communiqué.

Selon la Corporation des Événements, c’est en 2024 que le rapprochement entre les deux organisations sera plus perceptible puisque la programmation 2023 est déjà complétée pour l’Amphithéâtre et le Festivoix.