L’ICBC veut garder le statu quo sur ses tarifs d’assurance de base durant deux ans

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et le ministre de la Sécurité publique responsable de l' ICBC , Mike Farnworth, estiment que cette mesure aidera des millions d’automobilistes à payer leurs factures en période d’inflation.

Le gouvernement provincial indique également qu’il a fourni des instructions à la BCUC afin de s’assurer que l' ICBC a les reins solides pour offrir ce statu quo.

« Cette demande signifie que la population britanno-colombienne ne subira pas de hausse des tarifs de base pour un total de 5 années », assure Nicolas Jimenez, président de l' ICBC. Nous sommes très heureux de voir que le programme Enhanced Care continue de respecter l’un de ses principes clés : une assurance automobile plus abordable pour nos clients.

Selon Nicolas Jimenez, la mise en place du programme Enhanced Care en mai 2021 a permis à la population britanno-colombienne de passer des tarifs les plus chers au pays aux plus abordables parmi les provinces canadiennes.