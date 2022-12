Wade Redden honoré par les Sénateurs d’Ottawa

Le Cercle d’honneur a été instauré pour souligner la contribution d'un joueur ou d'un dirigeant aux Sénateurs, mais sans que son chandail ne soit retiré au Centre Canadian Tire.

L’histoire se bâtit ici. L’organisation a 30 ans, ça prend du temps [...] J’ai eu un grand rôle avec cette équipe et on est fiers de ce qu’on a fait , a-t-il commenté.

L’ancien numéro 6 était notamment accompagné par sa femme Danica et de leurs trois filles pour la cérémonie.

L'ancien défenseur des Sénateurs Wade Redden célèbre un but contre les Hurricanes de la Caroline. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Il y a beaucoup à célébrer de ces années. C’est fantastique pour ma famille et moi. J’ai tellement eu de bons moments ici. J’ai vraiment grandi à Ottawa de 19 à 31 ans , a lancé Redden.

Wade Redden a été repêché au 2e rang par les Islanders de New York en 1995. Il était ensuite passé aux Sénateurs dans un échange avant de jouer 838 matchs dans la capitale.

Il a récolté 101 buts et 309 passes pour 410 points dans la capitale et détient toujours le record du meilleur différentiel de l'histoire de l'équipe à +159. Redden occupe maintenant un rôle pour le développement des joueurs de l'organisation.

Le défenseur et assistant capitaine des Sénateurs, Thomas Chabot, était tout jeune lors des belles années de Redden. S’il n’a aucun souvenir en particulier, il reconnaît toutefois la grande contribution du joueur.

De l’avoir autour de nous cette année, c'est spécial. C’est gros pour toute la ville d’Ottawa et l’organisation. Ça ramène de nombreux souvenirs pour les partisans. En grandissant, je voyais plus le Canadien, mais je me souviens de lui et de son jeu. Il était spécial , a mentionné Chabot.

En carrière, Redden a amassé 457 points en 1023 matchs avec les Sénateurs, mais aussi les Rangers, les Blues et les Bruins. Il a participé au match des étoiles en 2002 et a atteint la finale de la Coupe Stanley en 2007.

Wade Redden, au centre, a fait partie de la grande époque des Sénateurs d'Ottawa avec Chris Phillips (4) et Daniel Alfredsson (11). Photo : Getty Images / Phillip MacCallum

Après l’intronisation de Daniel Alfredsson au Temple de la renommée, le retrait du chandail de Chris Phillips et celui à venir de Chris Neil, les Sénateurs font grandir leur histoire.

C’est un club de hockey très sérieux. Dans tous les sports, certaines organisations ont plus d’histoire que d’autres et on veut continuer de faire grandir la nôtre. Voir Redden avoir son nom inscrit dans l’histoire, ça représente beaucoup , a pour sa part souligné Tim Stützle.

L'entraîneur DJ Smith espère de son côté que ses jeunes joueurs pourront marcher dans les traces des grands joueurs de l'organisation qui les ont précédés.

C’est super pour nos joueurs d’être témoins de ça. Ça donne davantage d’histoire à cette franchise. Les carrières de Redden, Alfredsson et les autres parlent d’elles-mêmes. Les joueurs qui se trouvent dans cette chambre en ce moment pourraient être là un jour. Si tu as assez de chance pour rester en santé et avoir du succès, tu pourrais y être dans 20 ans. Plus tu gagnes et plus il y a de place pour ces joueurs , a dit l’entraîneur DJ Smith.

Le chandail numéro 25 de Chris Neil sera quant à lui retiré le 17 février prochain.