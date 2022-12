Chute d’une télécabine au Mont-Sainte-Anne : une enquête réclamée

Le regroupement composé de personnalités politiques, de sportifs et de représentants du milieu des affaires demande à Québec d'enquêter sur la sécurité des installations aux stations de ski Mont-Sainte-Anne et Stoneham, deux propriétés de l'entreprise Resorts of the Canadian Rockies (RCR)

Ils demandent également de nouveau au gouvernement Legault d’exercer le leadership nécessaire pour procéder dès cet hiver à un changement d’opérateur au Mont-Sainte-Anne .

Québec est propriétaire de la montagne, mais un bail est signé avec RCR jusqu'en 2093.

La télécabine affaissée. Photo : Source : Simon-M. Morissette

Personne n'a été blessé quand la gondole s'est affaissée samedi matin, puisqu'aucun skieur ne se trouvait à bord de la télécabine au moment de l'accident. La chute d'une télécabine en février 2020 avait, elle, fait une vingtaine de blessés.

Le Mont-Sainte-Anne est fermé jusqu'à nouvel ordre. Seules deux pentes-écoles sont ouvertes.

Rappelons que la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne a été fondée afin de demander au gouvernement du Québec de remettre à neuf les installations de ski du Mont-Sainte-Anne.

