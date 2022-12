Des pleurs se sont fait entendre lorsque Justin Barrow, en tenue orange, est entré dans la salle et s’est assis sur le banc des accusés.

L’homme de 42 ans devait comparaître par téléphone, lundi matin. Toutefois, à la demande de la Couronne, la cause a été remise à lundi après-midi pour que l’accusé soit présent en personne.

L’affaire a été ajournée jusqu’au 23 janvier, à 11 h, pour déterminer la date de l’enquête préliminaire. Justin Barrow reste en détention.

Des proches en attente de réponses

Avant la comparution de l’accusé, le père de Max Boudreau, Rick Boudreau, était déterminé à faire face à Justin Barrow.

Je ne m'attendais pas à le voir ici aujourd'hui, mais je vais le voir. C'est la plus grosse chose que je voulais : être ici pour le voir. Pour le regarder dans les yeux et que lui me regarde dans les yeux , a-t-il déclaré.

Max Boudreau, 24 ans, avait été vu pour la dernière fois le 15 novembre à Moncton. Photo : Facebook/Max Boudreau

Les dernières semaines ont été éprouvantes pour lui et ses proches.

« Ça ne se décrit pas. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu pleures quand tu pleures. Tu essaies d'y aller une journée à la fois. » — Une citation de Rick Boudreau, père de Max Boudreau

On n'a pas d'information. [...] C'est très difficile de ne pas savoir. On ne sait rien. On comprend que la GRC ne peut rien nous donner. Je comprends. Ils ont fait une job incroyable à date, ils l'ont attrapé. Mais ce n'est pas assez , a-t-il poursuivi.

Max Boudreau avait été vu la dernière fois le 15 novembre, à l'extérieur d'un bar de la rue Champlain à Dieppe, vers 3 h du matin. Il a été retrouvé mort le 22 novembre, dans un secteur boisé près de la rue Paris à Moncton.