Des tonnes de déchets retirées des berges

Les bénévoles ont parcouru une superficie totale de 417 hectares, soit l’équivalent de 834 terrains de football au cours de 27 corvées de nettoyage. Au cours des derniers mois, Opération Saint-Laurent s’est surtout concentré dans la zone entre Valleyfield et l’île d’Orléans.

Tous les déchets ramassés seront autant de détritus qui ne descendront pas dans l’estuaire et le golfe. Le programme vise à réduire collectivement l’impact plastique sur le vaste écosystème du fleuve.

Les corvées ont été exécutées autant par des municipalités, des écoles, des entreprises ou des organismes à but non lucratif. Au total, 930 bénévoles ont participé au grand ramassage. Parmi ces bénévoles, 500 ont aussi pris des engagements pour réduire leur empreinte plastique.

Le directeur de Stratégies Saint-Laurent, Jean-Éric Turcotte, rappelle que le nettoyage des berges et le changement des habitudes de consommation sont les deux grands volets d’action de son organisation. Avec Opération Saint-Laurent, on a rejoint grâce à nos méthodes de communication et de sensibilisation à environ 200 000 Québécois , précise M. Turcotte.

Parallèlement à la collecte de déchets, des municipalités ont aussi été sensibilisées au bannissement du plastique à usage unique. On a un programme de mobilisation et d'engagement qui s'adresse autant aux municipalités, aux entreprises régionales qui veulent elles-mêmes poser des gestes concrets en matière de réduction des plastiques à usage unique , explique le directeur de Stratégies Saint-Laurent.

« On retire du plastique des berges, mais on change aussi les habitudes. » — Une citation de Jean-Éric Turcotte, directeur de Stratégies Saint-Laurent

Des plus petites particules aux encombrants

Dans certains sites, les bénévoles observent des concentrations de microbilles, de microparticules de plastiques, même si leur usage est désormais interdit dans les produits cosmétiques. C’est troublant que l’on continue d’en trouver , commente M. Turcotte.

Certaines personnes continuent d'abandonner de gros déchets sur les berges (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

Les bénévoles ramènent encore des pneus. C'est quand même assez étonnant de penser qu'il y a des gens qui se débarrassent encore de pneus dans le Saint-Laurent parce qu'évidemment, ce n'est pas des choses qui sont transportées par le vent. Ça veut dire qu'il y a encore des gens, aujourd'hui, qui prennent l'habitude d'aller jeter ça carrément sur le bord des berges , souligne le responsable.

M. Turcotte souligne cependant que malgré la sensibilisation, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il rappelle que chaque geste compte. Le changement de nos habitudes à l’échelle d’un individu, ça ne fait pas grand-chose, mais imaginez que si on multiplie les initiatives par 100 000, par 1 million de personnes qui prennent de bonnes habitudes, on a un impact majeur.

Stratégies Saint-Laurent, qui regroupe les comités de zones d’intervention prioritaire (ZIP) du Québec, est financé entre autres par Environnement et changement climatique Canada (ECCC) et Avantage Saint-Laurent du gouvernement du Québec.

Le programme Opération Saint-Laurent a été mis en place avec la collaboration de l'organisme Missions 1000 Tonnes dont l'objectif est de protéger les écosystèmes marins et aquatiques en retirant les déchets des océans et des cours d’eau de la planète.

Avec la collaboration de Nathalie Dion