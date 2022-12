Kyle Pietz reçoit une peine de 16 ans pour le meurtre d’Eduardo Balaquit

La juge Sadie Bond, de la Cour du Banc du Roi, a prononcé cette sentence lundi, un jury ayant reconnu Kyle Pietz coupable de meurtre en mai.

Eduardo Balaquit a été vu pour la dernière fois le 4 juin 2018 alors qu'il travaillait comme nettoyeur de nuit dans une entreprise de Winnipeg. Ce soir-là, il a désarmé le code d'alarme du bâtiment à 18 h 05 et n'a plus jamais été revu par la suite.

Eduardo Balaquit a été vu pour la dernière fois en juin 2018. (Archives) Photo : Facebook / Edward Joseph

Le fils de la victime, Edward Balaquit, a pris la parole à l'extérieur du palais de justice lundi.

Il s'est dit soulagé que le processus judiciaire soit terminé. Il a toutefois ajouté qu'aucune peine ne serait suffisante à ses yeux, et ce, peu en importe la durée.

Il nous a fait plus de mal que les gens peuvent le croire. Seize ans, c'est long, mais ce n'est pas long en même temps , dit-il.

« Quelle que soit la durée de la peine de prison, ce ne sera jamais assez. » — Une citation de Edward Balaquit, fils d''Eduardo Balaquit

Edward Balaquit a dit de son père que c'était un travailleur acharné qui faisait tout ce qu'il pouvait pour sa famille.

La Couronne demandait une peine d'au moins 18 ans derrière les barreaux pour Kyle Pietz, moins le temps déjà passé en prison. La défense plaidait plutôt pour une peine de 8 à 10 ans.

Kyle Pietz a été arrêté et accusé en mars 2021.

Il travaillait auparavant dans la même entreprise que sa victime. Un employé avait vu son véhicule tourner autour du bâtiment vers l'heure de fermeture de l'entreprise, le jour de la disparition.

Quatre mois après la disparition d'Edouardo Balaquit, la police avait déclaré qu'il était probablement victime d'un homicide. Son corps n'a jamais été retrouvé et aucune preuve ADN n'a permis de relier Kyle Pietz à sa mort.

La famille de la victime a demandé à plusieurs reprises à Kyle Pietz de dévoiler où il l'avait caché, appel qui a été répété lundi.

À l'ouverture du procès, l'avocate de la Couronne, Vanessa Gama, affirmait que la vie d'Eduardo Balaquit, remplie de constance et de routine , a laissé une trace et que celle-ci a mené directement la police à Kyle Pietz.

Me Gama indiquait que le coupable avait de grandes difficultés financières et que cela l'avait poussé à voler sa victime et à la tuer.

L'avocat de la défense, Brett Taylor, a dit à la juge lors d'une audience en novembre qu'il y avait peu de preuves de circonstances aggravantes.

La défense a lu un certain nombre de lettres de la famille de Kyle Pietz qui le décrivait comme un conjoint aimant, père de deux filles, qui a souffert très tôt dans sa vie d'alcoolisme.

Avec des informations d'Ian Froese