De petits pas, mais une pénurie tenace chez les éducateurs à la petite enfance

Complément de salaire, recrutement à l’étranger, aide à la formation… À l’image de nombreuses provinces, l’Alberta a sorti tout un arsenal pour attirer plus de travailleurs dans le milieu de la petite enfance et pouvoir ouvrir de nouvelles places de garderie. La pénurie ne se laisse toutefois pas vaincre facilement.

La garderie francophone de Plamondon, une municipalité à 200 km au nord-est d’Edmonton, illustre bien le défi. Un an et demi de recherche a été nécessaire à l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) régionale pour trouver une coordonnatrice et ouvrir les portes de l’Étoile boréale.

On ne pensait pas que c’était pour être si difficile que ça, mais je pense que dans tous les secteurs, ce n’est vraiment pas facile de trouver des personnes avec les bonnes certifications et qui parlent français , explique Natasha Plamondon, la directrice de l’ACFA régionale de Plamondon-Lac La Biche.

Son offre d’emploi a dépassé les frontières de la province et même du pays pour dénicher la perle rare. Le budget a été aussi tiré au maximum pour ouvrir la seule garderie dans un rayon de 30 km.

On a offert des primes de déménagement. On offre des fonds pour payer des certifications, des primes de rétention pour un an et demi, des salaires un peu plus augmentés dans notre région pour la position de coordinatrice , souligne-t-elle.

Même si la coordonnatrice a finalement été trouvée localement, les efforts ne sont pas terminés. La garderie a besoin d’embaucher un éducateur pour ouvrir à temps plein.

Le Centre d'expérience préscolaire et parascolaire de Gabrielle Roy à Edmonton cherche un coordonnateur depuis la fin octobre. Photo : Radio-Canada / Emmanuel Prince-Thauvette

Améliorer les compensations

La pression au recrutement est aussi forte dans toute la province. Selon l’entente signée l’année dernière entre l’Alberta et le gouvernement fédéral, environ 42 500 places de garderie doivent être créées d’ici 2026.

L’organisme de défense de la petite enfance Child Care Now estime que cela signifie recruter au minimum 7000 nouveaux éducateurs.

Pour faciliter cette embauche, le gouvernement albertain a revalorisé le complément de salaire des éducateurs jusqu’à 2 dollars supplémentaires l’heure début décembre. La majorité des employés recevront aussi 900 $ de bonus au début de l’année.

La directrice de la Fédération des parents francophones de l'Alberta, Mireille Péloquin, estime que l'Alberta n'est pas la plus mal lotie au Canada en matière de pénurie en petite enfance. Photo : Radio-Canada / Emmanuel Prince-Thauvette

Selon la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA), cette revalorisation salariale est plus que nécessaire parce ce que la même entente limite la capacité des garderies à augmenter les frais demandés aux parents.

C’est un vrai cadeau. On aimerait que ce soit plus, mais on va l’accepter quand même , souligne la directrice de la FPFA , Mireille Péloquin.

Recrutement national et international

Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) s’attaque aussi au problème. Depuis le début du mois, il a lancé une plateforme en ligne pour lier recruteurs et employés potentiels en petite enfance, carrières-pee.

On essaye vraiment de donner un bassin plus large aux employeurs en petite enfance, en dehors de leur ville ou de leur province. Ils peuvent recruter maintenant au niveau national ou international même , explique Paul Muamba, gestionnaire en développement économique et des partenariats à RDÉE.

Le site internet s'accompagne de webinaires pour aider les personnes étrangères et les employeurs à comprendre le processus d’immigration et les critères d’admissibilité.

Le RDÉE espère aussi que le prochain Plan d’action pour les langues officielles contiendra des mesures concrètes et de financement pour faciliter l’embauche de francophones dans le milieu de l’enseignement et de la petite enfance.

Éducatrice, pas gardienne

Attirer dans la profession n’est toutefois pas le seul défi. Retenir les éducateurs est aussi toute une bataille, selon Mireille Péloquin de la FPFA . L’organisme perd souvent ses éducateurs au profit des écoles francophones où les postes sont vus comme plus valorisants.

« On a besoin de faire comprendre que ce métier-là, ce n’est pas un métier de gardienne. On ne fait pas juste surveiller des enfants pour qu’ils ne se fassent pas mal. » — Une citation de Mireille Péloquin, directrice de la FPFA

L’organisme Child Care Now a plusieurs propositions pour valoriser les postes. En plus d’une grille salariale provinciale, il souhaite que davantage d’accent soit porté à la formation des éducateurs en petite enfance. Le niveau 1 d’éducateur demande seulement qu'un cours en ligne d’une quarantaine d’heures.

L’entente avec le gouvernement fédéral prévoit des aides à la formation continue, mais la représentante albertaine de Child Care Now, Susan Cake, trouve le déploiement lent.

C’est frustrant parce que les aides aux parents ont été déployées rapidement, mais [les gouvernements] ont freiné les aides aux travailleurs du secteur , croit-elle.