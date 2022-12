Les manifestations se poursuivent au Pérou malgré des élections devancées à 2024

Les manifestations se poursuivent lundi au Pérou, malgré l'annonce d'élections devancées à 2024 au lieu de 2026. Deux personnes sont mortes et l'aéroport de la deuxième ville du pays est bloqué.

Le Pérou est secoué par une importante crise politique depuis la destitution de l'ex-président Pedro Castillo. Disant comprendre la volonté des citoyens , la nouvelle présidente Dina Boluarte a dit avoir décidé de prendre l'initiative d'un accord [...] pour avancer les élections générales à avril 2024 .

La crise a été provoquée par la tentative ratée de M. Castillo de dissoudre le Parlement.

Mais cette annonce n'a pas enrayé le mécontentement. De nouveaux barrages bloquaient lundi matin des routes dans la région de La Libertad (nord) et autour des villes de Trujillo (nord-ouest) et Cusco (sud-est), où se trouve le célèbre Machu Picchu.

À Arequipa (sud), capitale de la région du même nom et deuxième ville du pays, quelque 2000 manifestants ont pénétré sur les pistes de l'aéroport, entraînant une suspension du trafic.

La piste de l'aéroport a été bloquée avec des pierres, des pneus et du bois enflammés, a constaté un photographe de l' AFP . Celui-ci indique que le système d'éclairage de la piste a été endommagé et que la police tente de repousser les manifestants avec des gaz lacrymogènes.

Le Haut-Commissariat de l' ONU aux droits de l'homme s'est dit préoccupé par le fait que la situation pourrait s'aggraver davantage . L'organisme appelle toutes les personnes concernées à faire preuve de retenue .

L' ONU dénonce le fait que les journalistes qui couvrent les manifestations ont été pris pour cible par les manifestants et la police – soulignant que plusieurs ont été blessés – et des cas où la police semble avoir eu recours à un usage inutile et disproportionné de la force .

Samedi, Mme Boluarte a formé un gouvernement au profil indépendant et technique. Un ancien procureur, Pedro Angulo, a notamment été nommé premier ministre. La présidente a aussi déclaré l'état d'urgence dans les zones les plus affectées par les manifestations.

Les troubles se sont multipliés au cours du week-end, notamment dans le nord du pays et les régions le long de la cordillère des Andes. Outre de nouvelles élections et la démission de Mme Boluarte, les manifestants réclament la libération de l'ancien chef de l'État incarcéré depuis mercredi à Lima.

Deux personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées dimanche à Andahuaylas, ville à 750 km au sud de Lima. Les manifestants tentaient de prendre d'assaut l'aéroport.

« La vie d'aucun Péruvien ne mérite d'être sacrifiée pour des intérêts politiques. Je réitère mon appel au dialogue et à la renonciation à la violence. » — Une citation de Dina Boluarte, présidente du Pérou

Andahuaylas, située dans la région d'Apurimac, est la région d'origine de Mme Boluarte. Celle-ci est issue du même parti de gauche radicale (Pérou libre) que l'ex-président destitué.

Le poste de police de Huancabamba, une ville d'Apurimac, a été incendié dimanche, selon la radio RPP.

À Lima, entre 1000 et 2000 personnes ont manifesté devant le Parlement aux cris de Castillo tu n'es pas seul, le peuple te soutient . Ils brandissaient des pancartes accusant Dina [Boluarte] et le Congrès d'être des rats corrompus .

Des supporters de Pedro Castillo manifestent près de Lima pour la libération de l'ex-président du Pérou, détenu depuis le 9 décembre. Photo : afp via getty images / Cris Bouroncle

Des syndicats exigent la libération de Castillo

Lima a toujours tourné le dos à M. Castillo, enseignant rural et dirigeant syndical déconnecté des élites, soutenu par les régions andines depuis les élections remportées mi-2021.

Des syndicats agraires et organisations sociales paysannes et indigènes ont appelé dimanche à une grève illimitée à partir de mardi. Dans un communiqué, le Front agraire et rural du Pérou exige la libération immédiate de M. Castillo.

L'ex-président a été arrêté quelques heures plus tard par son garde du corps alors qu'il se rendait à l'ambassade du Mexique pour demander l'asile politique. Il est accusé de rébellion et la Cour suprême a ordonné jeudi, sur requête du Parquet, son placement en détention provisoire pour sept jours.

La demande de nouvelles élections est associée à un rejet massif du Parlement par la population (86 %, selon un sondage de novembre).

Parallèlement, la théorie avancée par l'ancien chef de cabinet et l'avocat de M. Castillo, selon laquelle l'ancien président a été drogué à son insu lors de sa tentative de coup d'État ratée, passionne le pays.

Dans une lettre que M. Castillo aurait écrite en prison, celui-ci assure qu'un médecin et des infirmières camouflés et un procureur sans visage (cagoulé) l'ont forcé à des prélèvements sanguins sans son consentement, évoquant un plan machiavélique .