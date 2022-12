Les hospitalisations de COVID-19 en janvier pourraient atteindre le sommet de janvier 2022

Des experts de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de l’Université Laval ont modélisé trois scénarios possibles pour estimer le nombre de nouvelles hospitalisations prévues dans le Grand Montréal au cours des prochains mois.

Plusieurs facteurs sont en jeu, notamment la quantité de contacts pendant les Fêtes, mais surtout la sévérité des variants BQ.1, BQ.1.1 et leurs sous-lignées. Les données préliminaires montrent que ces variants échappent davantage à l'immunité conférée soit par les vaccins, soit par une infection.

Au début décembre, environ la moitié des cas au Québec seraient causés par les variants BQ.1, BQ.1.1. La proportion de cas causés par ces sous-variants augmente rapidement non seulement au Québec, mais à travers le monde.

Selon le scénario le plus optimiste, les variants BQ.1 et BQ.1.1 auraient des caractéristiques (contagiosité et sévérité) semblables aux variants BA.4 et BA.5. Rappelons que le BA.4 et le BA.5 – des sous-lignées du variant Omicron – ont propulsé les vagues du printemps et de l’été. Dans ce scénario, le nombre d’hospitalisations en lien avec la COVID-19 pourrait se situer entre ceux de l’été et du printemps 2022.

Selon un scénario plus pessimiste, les variants BQ.1, BQ.1.1 présenteraient un échappement immunitaire très important, semblable à l’échappement d’Omicron en comparaison à Delta. Si ces nouveaux variants ne semblent pas pour l'instant plus sévères, leur capacité à infecter un grand nombre de personnes pourrait avoir un impact sur le nombre total d'hospitalisations.

Dans ce cas-ci, le nombre d’hospitalisations pourrait atteindre le sommet de la vague Omicron de janvier 2022. Dans le Grand Montréal, on pourrait voir plus de 150 nouvelles hospitalisations par jour en janvier.

En comparaison, en ce moment, on dénombre environ 200 nouvelles hospitalisations par jour pour toute la province. Rappelons qu’en date du 10 décembre, il y a près de 2000 Québécois hospitalisés pour la COVID-19. À pareille date l’année dernière, c’était moins de 300.

Si de nombreux Québécois ont été infectés au cours des derniers mois, les auteurs du rapport précisent qu’il est difficile de prédire si cette immunité sera suffisante pour réduire l’impact d’une nouvelle vague.

Le rapport précise que toutes ces hospitalisations de COVID-19 s’ajouteront aux différentes hospitalisations causées par une panoplie de virus respiratoires. Rappelons que les dernières semaines ont été particulièrement difficiles dans les hôpitaux du Québec, et partout au Canada, en raison d’un début de saison d’influenza hâtive.