Un financement « durable », ainsi qu’une plus grande collaboration avec les gouvernements et les organisations inuit sont nécessaires pour résoudre la crise du logement qui sévit depuis de nombreuses années au Nunavut, soutient la défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle.

Au mois de février, cette dernière a été mandatée par le gouvernement Trudeau pour se pencher sur la situation du logement au pays.

À la mi-octobre, Mme Houle était de passage au Nunavut et au Nunatsiavut, dans le nord du Labrador, pour y faire le point sur la situation du logement. Durant une tournée de deux semaines, elle s’est notamment rendue à Pangnirtung, à Rankin Inlet et à Iqaluit.

Elle décrit des conditions de logement absolument scandaleuses dans ces collectivités : Ce qu’on a vu, ce sont de grosses failles dans le système de logement.

« On a vu des gens qui ont des familles de sept [...] et qui étaient forcés de vivre dans des maisons condamnées depuis plusieurs années. C’était supposé être une mesure temporaire [mais] le temporaire est devenu une solution à la longue. » — Une citation de Marie-Josée Houle, défenseure fédérale du logement

Marie-Josée Houle a été mandatée par le gouvernement Trudeau pour se pencher sur la vaste question du logement. Photo : Radio-Canada / David Richard

Selon elle, ces conditions ont des répercussions auprès des résidents de tels logements, dont la dignité, les relations humaines, la santé mentale et la santé physique.

À la lumière de ses observations sur le terrain, la défenseure du logement colligera des recommandations qu’elle partagera avec l’organisme national inuit Inuit Tapiriit Kanatami avant de soumettre un rapport final au ministre fédéral du Logement, Ahmed Hussen, en mars 2023.

Des logements surpeuplés

En 2021, environ 40 % des Inuit vivaient dans un logement surpeuplé dans l’Inuit Nunangat, qui regroupe les quatre régions inuit au pays, selon Statistique Canada. Au Nunavut, plus d’un Inuk sur deux résidait dans un logement surpeuplé.

Marie-Josée Houle croit que les investissements à court terme ne parviendront pas à résoudre la racine du problème. Il faut vraiment quelque chose à la longue qui est adéquate et durable pour permettre de construire et entretenir un système de logement qui est bien soutenu , affirme-t-elle.

Elle pense que la clé passe aussi par une plus grande collaboration avec le gouvernement territorial et les organisations inuit. Il n'y a personne de mieux placé que le gouvernement inuit pour bien représenter et bien gérer les besoins des personnes inuit dans leur région et surtout pour répondre aux questions des besoins de logement , croit-elle.

Le 18 octobre, la Société d’habitation du Nunavut et l’entreprise de construction NCC Development (NCCD) ont lancé un plan visant à construire 3000 nouveaux logements à travers le Nunavut d’ici 2030. La source de financement n’a toujours pas été annoncée.