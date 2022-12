Manger des légumes sans pesticide...plus facile que l’on pense!

C’est une journée grise et pluvieuse de décembre, mais il y a un endroit à Saint-Jérôme où le soleil est toujours présent...c’est aux Serres Royales. Dans ce petit monde isolé de l'extérieur, on fait pousser des tomates à l’année.

À perte de vue, des grappes de petites billes vertes et rouges sont suspendues du plafond jusqu’au sol. Ici, on produit des tonnes de tomates, des grosses et des millions de tomates raisins et cerises.

On a trois hectares de serres biologiques et six hectares en serres conventionnelles, mais nos serres conventionnelles sont pratiquement gérées comme nos serres biologiques. Ça fonctionne la lutte biologique et on l'a étendu à la grandeur de l'entreprise , explique Isabelle Prévost, agronome et chef de culture pour cette entreprise familiale des Basses-Laurentides fondée en 1995.

Depuis ces débuts, les serres n’ont cessé de prendre de l'expansion et de s’adapter.

« Le contrôle biologique, c’est l’avenir. Les pesticides vont s’en aller en régression, parce que les gens veulent mieux manger, manger sainement. Les consommateurs demandent de produire de façon écologique en respect avec l'environnement et la nature. » — Une citation de Isabelle Prévost, agronome et chef de culture pour les Serres Royales

Isabelle Prévost est agronome et chef de culture pour les Serres Royales à Saint-Jérôme. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Dans les serres de tomates, ce sont surtout les virus de la rugose, le pépino virus ou le chancre bactérien qui rendent la vie dure aux producteurs. Il y a aussi des prédateurs comme la mouche blanche.

Notre pire ennemi en culture de tomates, c'est la mouche blanche. Quand on commence à en trouver dans la culture, on met un certain taux d'introduction de prédateurs biologiques par mètre carré, de l'encarsia ou l'eretmocerus , précise Isabelle Prévost. C’est-à-dire de minuscules petites guêpes qui vont parasiter la mouche blanche et permettre aux producteurs de s’en débarrasser.

La chef de culture montre les pièges collants installés dans les chapelles des serres. Les insectes nuisibles collent dessus. On fait affaire avec une compagnie et une représentante vient toutes les deux semaines. Elle fait la tournée avec nos techniciens, avec nous, qui nous aide dans le contrôle des ennemis de culture , dit-elle.

Bandes collantes installées au-dessus des plants de tomates pour vérifier la présence de mouches blanches nuisibles à la production. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Des entreprises spécialisées dans la lutte biologique offrent toute une gamme de produits : parasites, insectes, etc. Sur la liste donnée aux producteurs, on peut lire les types de nuisances possibles, le produit suggéré et les conseils d'application.

Mais, avant d'en arriver-là, des chercheurs de partout dans le monde ont travaillé à trouver de bons agents biologiques pour chaque prédateur ou presque…

À la recherche du bon prédateur

Jacques Brodeur est chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétal du Jardin botanique de Montréal. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Au Jardin botanique de Montréal, dans un grand réfrigérateur, on retrouve de petits insectes dans des contenants en plexiglas fermés par un filet, certains sont les ennemis des producteurs, d’autres des alliés.

Cette espèce-là de punaise que tu vois dans la cage, elle est déjà commercialisée. Il y a des bio-usines qui produisent des centaines, voire des milliers de punaises pour les relâcher dans les cultures ou dans les serres, où on produit des tomates, des concombres et autres , explique Jacques Brodeur, chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale du Jardin botanique, en parlant de la punaise soldat . Un agent biologique parmi bien d’autres.

La punaise « soldat » est un agent biologique. Elle est utilisée comme prédatrice pour chasser les insectes nuisibles que l'on retrouvent dans les productions de légumes. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Par exemple, explique le chercheur, dans la culture en serre de tomates, les producteurs peuvent se procurer auprès des fournisseurs au-delà d’une trentaine d'espèces de lutte biologique.

Il ajoute que les serres ont un avantage sur les champs, car il n’y a pas de mauvaises herbes et la lumière, la chaleur ou l’humidité sont contrôlées, ce qui facilite la lutte biologique.

« La plupart des tomates de serre qu'on retrouve dans nos marchés sont exemptes d'insecticide et d'herbicide, car il n'y a pas de problème de mauvaises herbes dans les serres en général. Par contre, à l'occasion, les producteurs doivent utiliser des fongicides pour contrer certaines maladies. » — Une citation de Jacques Brodeur, chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétal du Jardin botanique de Montréal

La lutte biologique connaît un tel succès dans les cultures en serre, explique Jacques Brodeur, que les chercheurs se tournent maintenant vers la culture en champ : les cultures maraîchères, de petits fruits ou les grandes cultures.

Le plus grand problème qu'on peut rencontrer avec la lutte biologique, c’est de relâcher dans l'environnement des agents qui ne sont pas assez spécifiques face à l'insecte ou la maladie que l'on veut contrer. Il y a eu plusieurs erreurs par le passé où on a relâché des espèces généralistes, qui s'attaquaient à peu près à n'importe quoi , assure-t-il.

On a appris de nos erreurs et avant d’avoir l’autorisation de relâcher dans l’environnement un prédateur ou un pathogène, il faut démontrer auprès de l'Agence canadienne d'inspection des aliments que ce qu'on va relâcher ne causera pas d'effets collatéraux.

Sans pesticide : les consommateurs le savent-ils?

La chercheure au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, Geneviève Labrie, se spécialise dans la lutte contre les ravageurs dans les serres du Québec. Photo : Geneviève Labrie

Au Québec, il y a 676 producteurs de culture en serre, mais seulement 34 entreprises ont plus d’un hectare et ce sont elles qui produisent 69 % des légumes, dont la moitié sont des tomates.

Selon la chercheure au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, Geneviève Labrie, qui se spécialise dans la lutte contre les ravageurs dans les serres, ces producteurs utilisent peu ou pas de pesticides.

« On a un produit de très bonne qualité, mais je pense qu'on ne le met pas assez de l'avant. » — Une citation de Geneviève Labrie, chercheure au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel

Tous les complexes de serres, que ce soit les petits, les moyens ou les gros, utilisent énormément de lutte biologique. La majorité n'utilise pas ou très très peu de pesticides conventionnels. Sinon, ils vont utiliser des bio-pesticides, c'est à base des huiles minérales, de savon, de la poudre d'ail ou du soufre, des produits qui ont peu de rémanence ou d'impact sur la santé humaine et ne reste pas dans les plants , dit la chercheure.

Les tomates des Serres Royales à Saint-Jérôme. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Le défi, explique Geneviève Labrie, est qu'il n'y a pas de biopesticides pour tous les types de virus, par exemple...ou plutôt de biopesticides disponibles. Certains produits existent, mais ils ne sont pas homologués et c'est au fédéral de le faire , presse la chercheure.

Par ailleurs, Geneviève Labrie croit que ces bonnes pratiques mériteraient d'être mieux connues des consommateurs.

Je n'ai pas l'impression qu'on est assez au courant. Moi, je dirais aux consommateurs : ''entre un fruit ou un légume du Mexique et un d’une serre québécoise, peu importe le moment de l'année, je choisirais celui des serres du Québec, parce que, même si ce n'est pas écrit biologique, je suis à peu près certaine qu'il n'y a pas eu d'utilisation de pesticides , conseille-t-elle.

En effet, à l’épicerie, pas possible de savoir que les tomates des Serres Royales, celles qui ne sont pas biologiques, sont sans pesticides.

Ce n’est pas indiqué! En ce moment, c’est aux consommateurs de se renseigner, de consommer des produits locaux et de voir celles qui ont de bonnes pratiques, conclut Isabelle Prévost des Serres Royales.