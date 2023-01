Vingt ans pour l’émission jeunesse ONIVA!

En deux décennies, beaucoup de changements ont été apportés à l’émission. L'équipe s’est renouvelée plusieurs fois et les décors du studio d’Edmonton se sont modernisés, mais une chose qui n’a pas changé est le concept de l’émission.

Encore cette année, c’est le duo d’animateurs formé de l’Acadienne Bianca Richard et du Franco-Albertain Emanuel Dubbeldam qui est à la barre de l’émission.

La nouvelle saison d’ONIVA! nous donne la chance de découvrir une mosaïque d’accents francophones à travers du divertissement, des apprentissages et des chroniques fait par et pour les jeunes.

En tout, la vingtième saison offre 18 épisodes sur 18 thématiques différentes qui invitent les jeunes à approfondir leurs connaissances.

« On touche aussi à des sujets qui sont encore tabous pour la société. » — Une citation de Mae Anderson, réalisatrice de l'émission

Pour la réalisatrice de l’émission Mae Anderson, il était primordial d’élargir les horizons avec des sujets autant loufoques que plus sérieux. On a les dinosaures, on touche beaucoup aux animaux, on a la migration, le jardin [...] On parle de l'intimidation, de la puberté, on parle des difficultés que peuvent vivre les jeunes de la tranche d'âge de notre auditoire qui est de 7 à 11 ans , dit-elle.

Des retrouvailles attendues

Cette année, la série jeunesse a recommencé à voyager à travers le Canada après avoir dû rester dans le studio d'Edmonton en raison de la pandémie.

Les animateurs Bianca Richard et Emanuel Dubbeldam attendaient ce moment avec impatience, puisqu'ils avaient hâte de reconnecter avec les jeunes.

L'équipe d'ONIVA! a recommencé à voyager à travers le pays après 2 ans de pandémie. Photo : Radio-Canada / Fourni par ONIVA!

L'énergie est tellement contagieuse. On le sent dans l'air quand on est là avec les jeunes. Il y en a qui nous connaissent. D'autres ne nous connaissent pas. Ils ont la chance quand même de faire quelque chose qui n'est pas une dictée ou un test de math. Pour eux, nous sommes un peu le rayon de soleil dans leur journée , souligne Emanuel Dubbeldam.

Sa coanimatrice est du même avis. Moi, parce que je suis déjà dans l'Est au Nouveau-Brunswick, je fais tout l'Est pis Manu, lui, fait l'Ouest. On a la chance de découvrir de nouvelles écoles qu'on ne connaissait pas puis de rencontrer les jeunes en direct, c'est vraiment le fun , souligne Bianca Richard.

Emanuel Dubbeldam a sauté en parachute dans le cadre d'un tournage pour la 20e saison de l'émission jeunesse « ONIVA! ». Photo : Radio-Canada / Fourni par ONIVA!

En plus des épisodes télévisés de 15 minutes, il y aura aussi des capsules vidéo supplémentaires sur le web qui vous proposeront notamment des idées d'activités, des défis athlétiques et des suggestions de recettes.