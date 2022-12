Les aînés du Centre-du-Québec sont les moins branchés de la province

Selon l'enquête NETendances, publiée le 30 novembre dernier, la région de Montréal vient en tête de liste avec 91 % des aînés connectés à la maison. Le Centre-du-Québec vient tout juste derrière l'Est-du-Québec (69 %), qui englobe le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay - Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine.

Cette statistique étonne cependant la directrice générale de la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ) - Centre-du-Québec, Annie Belcourt. Je suis un peu surprise, parce qu'ici à la FADOQ , on offre beaucoup de cours informatiques et on est débordé par la demande. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un écart comme cela avec la moyenne provinciale.

La directrice croit cependant que la ruralité de la région est un facteur déterminant qui explique cette disparité.

« Il y a des branchements Internet qui sont plus difficiles au niveau de plusieurs de nos municipalités. La fibre optique est en train de s'installer à la grandeur de la région. J'ai espoir que nos aînés vont se brancher de plus en plus. » — Une citation de Annie Belcourt, directrice générale de la FADOQ - Centre-du-Québec

Le revenu entraîne également des disparités : la majorité des personnes vivant avec moins de 20 000 $ par année (55 %) n'a pas accès à Internet.

Un branchement Internet accentué par la pandémie

L''enquête NETendances révèle également que par rapport à la période prépandémique, les aînés ont adopté davantage les technologies. Le taux d'aînés utilisant quotidiennement Internet, en moyenne, est passé de 62 % en 2019 à 78 % en 2022, et ce taux grimpe même à 82 % pour les aînés de 65 à 74 ans. Il reste cependant derrière la moyenne provinciale générale, qui s'établit à 89 %.

À l'instar des résultats de l'enquête, Annie Belcourt observe également un engouement à la hausse depuis la pandémie, d'autant plus que les besoins d'être branchés sont de plus plus grands. Elle observe également un intérêt grandissant des personnes âgées à se protéger des malveillances en ligne et à assurer la protection de leurs données. On voit une augmentation sur tout ce qui est branchement Internet, infolettres, tout ce qui touche les intérêts des aînés , souligne-t-elle. On a beaucoup de demandes pour nos cours d'utilisation des tablettes. Ils font des cours virtuels pour être les plus formés possibles.

« C'est vraiment grandiose, car on offre des activités virtuelles et la participation est de plus en plus grande. C'est un signe pour nous que les aînés sont de plus en plus branchés. » — Une citation de Annie Belcourt, directrice générale de la FADOQ - Centre-du-Québec

Annie Belcourt espère maintenant que cet engouement va se poursuivre et que le Centre-du-Québec ne sera plus en queue de peloton lors des prochaines enquêtes.

J'en suis certaine parce que les gens se sont rendu compte qu'être branchés à Internet - ou ne pas l'être - peut être extrêmement efficace ou dérangeant en 2023. Avant, les gens de 70 ans et plus étaient très peu branchés. Là, ils le sont ou sont en voie de l'être , soutient-elle.