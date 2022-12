Les personnes âgées, plus connectées depuis la pandémie

Elles sont cependant encore loin derrière la moyenne provinciale de 89 %.

C'est ce que révèle l'enquête NETendances 2022 de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, publiée le 30 novembre dernier.

Nous ne sommes pas surpris de ces statistiques-là, parce que depuis plusieurs années, on remarque le désir des personnes âgées de s'adapter aux nouvelles technologies, et la pandémie a accéléré les choses , a remarqué Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ, un organisme consacré aux Québécois et Québécoises de l'âge d'or.

Depuis les confinements, elle voit un bond dans la popularité des ateliers de formation numérique offerts par son organisme, spécialement en ce qui a trait à FaceTime, aux appels vidéo, et même aux achats en ligne .

Briser l’isolement

L'un des plus grands avantages de la connexion Internet, c'est qu'elle brise l'isolement, et même après la fin des confinements, les personnes âgées ont conservé leurs acquis numériques.

Je donne toujours l'exemple d'une grand-maman assise sur le bout de sa table de cuisine avec son café, qui est sur FaceTime en train de converser avec ses petits enfants, raconte Mme Tassé-Goodman. On en a eu, des témoignages comme ça.

Environ les deux tiers des personnes sondées jugent qu'Internet les aident à avoir des interactions sociales.

La toile est aussi prisée comme outil de santé physique. En effet, ce ne sont pas moins de 59 % des personnes âgées qui s'en sont servi pour prendre rendez-vous avec une ressource professionnelle, renouveler une ordonnance ou même participer à une consultation en ligne. En comparaison, seulement 31 % d'entre elles l'avaient fait en 2019.

Les personnes de 65 ans et plus disent aussi aimer consulter l'actualité (49 %) et naviguer sur les réseaux sociaux (34 %).

De grandes disparités

Ce ne sont toutefois pas tous les citoyens et citoyennes de l'âge d'or qui bénéficient également des avantages qu'offre la technologie.

Ceux et celles qui ne gagnent que 20 000 $ par année ou moins traînent loin derrière le peloton : la majorité des gens de ce groupe (55 %) n'a pas accès à Internet.

Si je fais 20 000 $, la première question que je me pose, c'est : "Est-ce que je vais manger mes trois repas dans ma journée ou est-ce que je vais payer mes médicaments ce mois-ci?" , soutient Pierre Lynch, président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR).

Selon les données du dernier recensement, pas moins de 302 095 personnes de 65 ans ou plus vivent avec moins de 20 000 $ par année au Québec. Cela représente 18,9 % d'entre elles.

De la même manière, là où une majorité de répondants et répondantes affirment que les technologies les aident à briser l'isolement, à avoir un meilleur accès aux services essentiels et à améliorer leur bien-être, seulement une minorité des personnes moins fortunées dit la même chose.

M. Lynch affirme voir une réelle différence entre l'état des personnes âgées qui ont accès aux technologies de communication et celles qui n'ont pas cette chance. Imaginez, vous êtes seul dans votre appartement pendant plusieurs mois et que vous n'avez pas l'occasion de parler à quiconque, dit-il. À un certain moment, vous avez beau avoir la télévision, mais vous n'êtes pas en mesure d'échanger ou de mentionner ce que vous vivez.

Il pense que la vraie solution, c'est de travailler à augmenter le revenu viable de la majorité des personnes âgées . Il prône aussi la création d'un ministère qui leur est consacré.

Les régions, moins branchées

Une autre source d'inégalités est la région dans laquelle on réside. Il y a deux réalités : la réalité urbaine et la réalité rurale, explique M. Lynch. Si vous allez dans la réalité rurale, vous allez voir que même l'accès à Internet haute vitesse est limité à certains petits îlots.

Le sondage semble refléter cette réalité : si les répondantes et répondants montréalais sont presque tous branchés (91 %), la proportion baisse à 67 % au Centre-du-Québec.

François Legault avait promis en 2018 de donner accès à Internet haute vitesse à tous les foyers québécois, ce qui est toujours en cours de réalisation. On accueille favorablement ce qui a été fait par le gouvernement, mais il faut quand même s'assurer que ce soit terminé le plus rapidement possible , a souligné Mme Tassé-Goodman.

L'Académie de la transformation numérique est une création conjointe du gouvernement du Québec et de l'Université Laval. Ce sont 774 Québécoises et Québécois de 65 ans ou plus qui ont participé à l'enquête, entre mars et juillet 2022. Ces personnes ont été interrogées sur Internet et par téléphone. Les résultats ont ensuite été pondérés selon plusieurs variables démographiques. La marge d'erreur est de 3,5 %, 19 fois sur 20.