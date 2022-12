En Haïti, « l’État ne fonctionne pas bien du tout », dit Bob Rae

De passage à l'émission Midi Info, sur les ondes d'ICI Première, M. Rae a précisé que son voyage avait deux objectifs : d'abord, se pencher sur la question sécuritaire, puis tenter de tracer la voie vers des élections et une transition, plus d'un an après l'assassinat du président Jovenel Moïse, en juillet de l'an dernier.

Les gangs [criminels] sont en charge d'une majorité de Port-au-Prince , la capitale, a reconnu M. Rae. Ces mêmes groupes, dit-il, ont aussi installé des barrages sur plusieurs routes importantes qui sillonnent le pays du nord au sud.

Cette situation cause énormément de problèmes pour la population , déplore le diplomate, dans un pays où le taux de pauvreté est déjà très élevé.

Toujours au dire de M. Rae, cependant, il y a une lueur d'espoir. Selon lui, les sanctions imposées par la communauté internationale contre certains oligarques et groupes criminels, y compris par le Canada, commencent à avoir un impact sur le terrain, en Haïti.

Les choses commencent à s'améliorer un peu , dit-il.

Malgré tout, M. Rae juge qu' Haïti a besoin de l'assistance de la communauté internationale, y compris du Canada .

Cette aide doit-elle prendre la forme d'une intervention militaire étrangère, une idée qui a fait l'objet de discussions au cours des dernières semaines? Là-dessus, Bob Rae hésite : Mon opinion personnelle, c'est qu'il y aura peut-être de la place où la police et les forces armées de l'étranger peuvent aider, mais ça ne sera pas en remplaçant la Police nationale haïtienne (PNH); nous devons l'appuyer.

Sous équipée et en manque de personnel, la PNH est incapable de faire face, par elle-même, aux défis sécuritaires dans le pays. Le Canada fait d'ailleurs partie des pays qui ont récemment expédié du matériel, dont des véhicules blindés, pour renforcer les capacités de cette force policière.

Nous avons eu de grandes interventions [militaires] par le passé, mais ça n'a pas marché, car la situation revient à ce qu'elle était auparavant quand les troupes quittent , a ajouté M. Rae.

Le gouvernement canadien, quant à lui, a déjà exprimé son scepticisme à propos d'une telle mission en Haïti.

Vers des élections?

Autre aspect de sa mission, Bob Rae a évoqué la question d'éventuelles élections. Le plus récent scrutin devait avoir eu lieu en 2019, avant d'être remis à la fin septembre 2021 en raison de l'incapacité, par le Parlement sortant, d'approuver la loi électorale.

L'assassinat du président Moïse, en juillet de cette même année, a d'abord entraîné un report à novembre 2021, puis à la fin janvier 2022. Les élections, qui comprendraient un scrutin présidentiel, mais aussi un référendum constitutionnel pour renouveler l'ensemble des 119 postes de députés et 19 des 30 membres du Sénat, sont maintenant prévues pour 2023, sans que l'on connaisse de date précise.

M. Rae juge qu'en Haïti, justement, la classe politique n'est pas tout à fait consciente de l'urgence de la situation. Il faut faire avancer les choses. J'ai essayé, pendant mes conversations, de bousculer un peu les choses , dit-il.

Et pendant que l'ex-premier ministre par intérim Claude Joseph est en visite au Canada, y compris à Montréal, pour rencontrer des membres de la diaspora et promouvoir son propre parti politique en vue des prochaines élections, Bob Rae tient à rappeler que le Canada est solidaire avec Haïti , mais surtout qu'il est neutre, sans préférence pour un parti ou un candidat en particulier.