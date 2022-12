Un pas de plus dans l’électrification du transport collectif à Laval

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a inauguré lundi en point de presse le début de l’agrandissement du garage d'autobus 100 % électrique de la Société de transport de Laval (STL).

Ce projet ambitieux d’infrastructures au coût de 246 millions de dollars et qui vise à moyen terme l’électrification complète des services aux usagers est financé à 85 % par Québec et Ottawa.

Pour que les gens adhèrent au transport collectif, il faut leur proposer une offre intéressante, accessible, fiable, sécuritaire et abordable , a plaidé la ministre Geneviève Guilbault. L’électrification de nos transports et de notre parc d’autobus comme ici à Laval ou partout au Québec est un de nos objectifs.

La ministre, qui était accompagnée de plusieurs représentants politiques fédéraux et municipaux, dont le maire de Laval, Stéphane Boyer, a rappelé que le gouvernement provincial prévoit électrifier 55 % de son parc d'autobus urbain d'ici 2030.

Outre l’agrandissement des installations de la STL , l’annonce prévoit l’aménagement de plus d’une centaine de places supplémentaires consacrées exclusivement à l’entretien et à la recharge des autobus électriques.

En ce qui concerne l’agrandissement du garage, Québec contribue à hauteur de 146 millions de dollars, ce qui va permettre d’accueillir 145 autobus électriques de plus , a mentionné Mme Guilbault.

« Je tiens à ce complément au titre du transport de mobilité durable parce qu’en 2022, on est dans une ère où toutes les nations de la planète font face aux mêmes défis de transition énergétique en réponse aux politiques contre les changements climatiques et les émissions des gaz à effet de serre. » — Une citation de Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Le garage en question sera équipé d’une nouvelle entrée électrique d’une puissance de 20 MW, l’équivalent de quatre fois celle du Centre Bell , a indiqué Mme Guilbault, ajoutant que le nouveau complexe sera opérationnel à compter de 2025. C’est une chose d’acheter une flotte d’autobus électriques, encore faut-il avoir les infrastructures en conséquence.

Pour la ministre, l’accès au transport collectif demeure une nécessité même si les effets de la pandémie se font encore sentir dans les déplacements des usagers.

La baisse marquée d’achalandage et les difficultés à trouver de nouvelles sources de revenus demeurent une source d’inquiétude pour les sociétés de transport collectif. C’est en train de reprendre un peu partout , a toutefois tempéré la ministre.

Des moments difficiles pour le transport public

Face à un manque à gagner dans les finances des sociétés de transport collectif qui pourrait s’élever à des centaines de millions de dollars, Mme Guilbault a toutefois admis la nécessité de mettre en place une réflexion sereine, intelligente et lucide .

Je pense que chacun doit faire sa part aussi, quand on parle de certaines décisions qui sont prises , a-t-elle dit. On ne peut pas être en catastrophe à chaque fin d’année quand les municipalités bouclent leur budget, que chacun aille dans les médias pour dire qu’il manque d’argent, que moi, de mon côté, je réponde dans les médias.

De son côté, le maire de Laval, Stéphane Boyer s’est réjoui des investissements publics, mais n’a pas nié le fait que le transport en commun vit présentement des moments difficiles aussi bien en matière de fréquentation qu’en frais d'exploitation.

On doit relever tous ces défis, car les impacts sur l’environnement et la congestion sont importants, a-t-il affirmé. Un autobus enlève de la route près de 40 voitures et en 2021, la congestion a eu un impact de 1,5 milliard de dollars sur l’économie de Laval et la Rive-Nord.

« Ce n’est peut-être pas sexy, un garage, mais c’est crucial et essentiel. On n’atteindra pas nos objectifs sans une infrastructure comme celle qu’on annonce aujourd’hui. » — Une citation de Stéphane Boyer, maire de Laval

Le maire a précisé qu’à Laval, le transport routier représente 70 % des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, principale cause de pollution dans la région.