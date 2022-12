Quoi faire en ce temps des Fêtes en Colombie-Britannique?

Lights at Lafarge à Coquitlam

Chaque année, la ville de Coquitlam en met plein la vue avec Lights at Lafarge, le plus grand parcours lumineux extérieur hivernal gratuit dans le Grand Vancouver.

Les lumières du parc du lac Lafarge à Coquitlam Photo : Image fournie par City of Coquitlam

Dès la tombée de la nuit, le sentier de 1,2 kilomètre bordant le lac Lafarge se transforme en un circuit scintillant parsemé de stations lumineuses et de cantines de rue.

Le samedi 17 décembre, le site prendra des airs de fête lors de la soirée annuelle Jingle Bells Night, un événement qui met en vedette de nombreux chœurs de Noël de la région.

Lights at Lafarge se poursuit jusqu’à la fin du mois de janvier.

Lumagica à Surrey

La grande fête de Noël « Lumagica » se tient à Surrey jusqu'au 30 décembre. Photo : Image fournie par Lumagica

Pour la deuxième année consécutive, le parc forain de Surrey (Cloverdale Fairgrounds) accueille Lumagica, un événement festif destiné à toute la famille.

Pour l’occasion, ce vaste parc se transforme en un véritable royaume de Noël avec ses divers villages illuminés habités par de chaleureux personnages tels la Reine des glaces, des fées du chocolat ou encore, le père Noël.

Des concerts et des kiosques de nourriture viennent compléter l’expérience.

Lumagica est présenté jusqu’au 30 décembre.

Heritage Christmas au musée du village de Burnaby

Le musée du village de Burnaby illuminé dans le cadre de l'événement « Heritage Christmas » Photo : Image fournie par City of Burnaby

Chaque année, le musée du village de Burnaby se transforme en une carte postale hivernale d’antan lors de son événement Heritage Christmas.

Les visiteurs peuvent admirer décorations traditionnelles de Noël, vitrines d’époque et expositions historiques tout en déambulant dans ce village des années 20.

Heritage Christmas, qui se tient jusqu'au 2 janvier, est un événement gratuit.

Le film It's a Wonderful Life pour une bonne cause

« It's a Wonderful Life » de Frank Capra Photo : Paramount

Le VIFF Centre de Vancouver joint l’utile à l’agréable en venant en aide aux plus démunis avec la projection du film It's a Wonderful Life.

Dans ce grand classique de Noël signé Frank Capra, un ange descend du ciel pour montrer à un ingénieur découragé tout le bien qu'il a réalisé dans sa vie.

La projection du film aura lieu le dimanche 18 décembre en après-midi au VIFF Centre. Tous les profits de cette projection seront versés à la banque alimentaire du Grand Vancouver.

Pink Martini en concert

La formation Pink Martini Photo : Peralada Festival 2016

Pink Martini, « le plus grand des petits orchestres », s'amène sur la côte Ouest en ce temps des Fêtes.

Accompagnée de la chanteuse China Forbes, la formation de Portland propose un son à la fois moderne et éclectique en alliant divers genres musicaux et des textes chantés dans plus de 25 langues.

La formation qui comprend une douzaine de musiciens s’arrête à l’Orpheum de Vancouver le 20 décembre et au théâtre Royal de Victoria le 21 décembre.

Les jardins Milner illuminés

Vue de l'intérieur de la maison de Lady Milner au « Milner Magic Christmas » de Qualicum Beach Photo : Célyne Gagnon

Un des événements hivernaux les plus appréciés de la région de Parksville dans l'île de Vancouver est le Milner Magic Christmas des jardins Milner à Qualicum Beach.

Petits et grands peuvent marcher le long d'un sentier illuminé parmi les sapins de Douglas anciens et des centaines de rhododendrons, tout en admirant les décorations de Noël à travers les fenêtres de la maison Milner et de celle du jardinier.

Cette impressionnante propriété juchée sur une falaise a appartenu à Lady Milner, une aristocrate britannique qui y a d’ailleurs déjà accueilli la reine Elizabeth II.

Milner Magic Christmas se tient jusqu’au 21 décembre et on vous invite à faire un don à l'entrée.

La formation The Festive Brass en tournée

The Festive Brass Photo : Jesse Hlady

L’ensemble de cuivres et percussion The Festive Brass va répandre sa musique festive le temps de sa tournée Holiday Horns dans l’île de Vancouver.

Les douze musiciens apporteront leur propre touche aux traditionnelles pièces de Noël lors de concerts présentés notamment à Victoria, Duncan et Parksville d’ici le 20 décembre.

Un spectacle de Noël en traîneau

« The Winter Sleigh Ride » de la troupe Caravan Farm Theatre à Armstrong Photo : Tim Matheson

Depuis 34 ans, Caravan Farm Theatre d’Armstrong invite le public à monter à bord de traîneaux tirés par des chevaux pour The Winter Sleigh Ride, son traditionnel spectacle du temps des Fêtes pendant lequel la troupe présente une pièce de théâtre dans la forêt environnante.

C’est la pièce The Wonderful de Luke Reece qui est à l’affiche cette année. Le dramaturge torontois s’est inspiré du film It’s a Wonderful Life pour raconter l’histoire d’une jeune femme noire vivant dans un petit village canadien.

The Wonderful est présenté jusqu’au 21 décembre.