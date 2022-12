Un organisme de Calgary reçoit 750 000 $ pour la protection du parc provincial Fish Creek

Ce financement, qui sera versé à raison de 250 000 $ par année, servira à élargir les programmes et les activités de l’organisme dans ce parc, considéré comme l'un des plus grands dans un milieu urbain au Canada.

Investir dans les parcs provinciaux et les sociétés de gestion des parcs sans but lucratif permet de protéger les espaces sauvages de l'Alberta pour les générations futures, tout en stimulant le tourisme et en soutenant l’économie locale , a indiqué le ministre des Forêts, des Parcs et du Tourisme, Todd Loewen.

Les partenaires comme la Friends of Fish Creek sont un élément essentiel de notre système de parcs provinciaux. Depuis 30 ans, l’organisme fait partie intégrante du travail accompli dans ce parc provincial , a-t-il ajouté.

L’organisme Friends of Fish Creek Provincial Park Society a été créé en 1992, après qu'un groupe de citoyens a reconnu la nécessité de conserver le parc provincial Fish Creek suite à l’expansion fulgurante de la métropole albertaine, entraînant une augmentation du nombre des visiteurs du parc.

L’organisme s’est ensuite constitué en organisme de bienfaisance sans but lucratif en 1993.

Selon le directeur général de la Friends of Fish Creek Provincial Park Society, Nic Blanchet, cet investissement permettra à son organisme d'élargir les programmes et les activités dans le parc.

Cela nous permettra d'embaucher du personnel, d'améliorer l'expérience des visiteurs et de recueillir des données pour améliorer les programmes offerts , affirme-t-il.

La fréquentation des parcs albertains a augmenté de 33 % au cours des cinq dernières années, selon le ministre des Forêts, des Parcs et du Tourisme, Todd Loewen. Photo : Julien Lecacheur

Plus de 250 bénévoles actifs offrent leurs services à l’organisme, consacrant plus de 12 000 heures par an à l'éducation des visiteurs, à la restauration des sentiers, à la plantation d'arbres, à l'élimination des plantes envahissantes et à l'organisation d'excursions.

Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat novateur [et] de soutenir notre vision d'un modèle communautaire pour la durabilité du parc provincial de Fish Creek , a ajouté Nic Blanchet.

Créé en 1975, le parc provincial Fish Creek est l'une des plus grandes zones de plaisance urbaines protégées du Canada. Il s'étend sur plus de 1355 hectares.

Le parc provincial Fish Creek accueille chaque année plus de deux millions de visiteurs qui peuvent s'adonner à des activités récréatives de plein air, toute l'année, à faible coût ou gratuitement.